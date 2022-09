Taylor Swift se pronuncia por fin sobre la infame bufanda ¿de Jake Gyllenhaal? en 'All Too Well'

Taylor Swift reavivaba la historia de su famosa ruptura con la reedición de su álbum 'Red Taylor's Version', en su cruzada para recuperar los derechos de su música.

Ese álbum contiene la conocida 'All Too Well', una canción de corazón roto que se convirtió en un himno para toda una generación y que siempre se ha rumoreado que iba sobre su relación con el actor Jake Gyllenhaal.

Taylor Swift hizo felices a sus fans haciendo pública con este nuevo disco la versión de 10 minutos de esta canción, que incluye nuevos versos muy significativos sobre su ruptura con Gyllenhaal y volvió a poner de relevancia en el imaginario popular la bufanda de la discordia.

Si no sabes la historia, la canción de Swift relataba: "me dejé mi bufanda en casa de tu hermana y aún la tienes en tu cajón". Y después "pero te quedaste mi vieja bufanda de esa primera semana, porque te recuerda a la inocencia y huele a mí".

Unas fotos de cuando Taylor y Jake fueron vistos juntos y ella llevaba una bufanda de rayas, junto a fotos de Gyllenhaal tiempo después con la misma bufanda, hicieron que los fans confirmaran rotundamente que se trataba del actor. Además, la casa de su hermana sería la de la actriz y directora Maggie Gyllenhaal.

Dicho todo esto, ahora Swift está siendo reconocida como directora por el corto de 'All Too Well' que acompañó al lanzamiento de la canción de 10 minutos, protagonizado por Sadie Sink y Dylan O'Brien.

Taylor Swift y Sadie Sink en Toronto | Getty

Y durante el Festival Internacional de Toronto, le han preguntado a la cantante abiertamente sobre la bufanda, que en el caso del corto es roja y la lleva al final un "misterioso" hombre llamado 'J' en los créditos.

Solo con la pregunta el público comienza a alborotarse, y Taylor comienza irónica diciendo "Paraad... Parad. Básicamente la bufanda es una metáfora...", añade sin aguantar su propia risa.

"Y cambiamos a roja porque el rojo es un color muy importante en este álbum, que se llama 'Red', y creo que diciendo que es una metáfora simplemente voy a parar... y voy a decir gracias por la increíble pregunta... Desde luego nos has embarcado en un viaje", termina bebiendo de su taza mientras el público no para de reír con el tema.