Dianna Agron ('Glee') habla 10 años después de los rumores de su romance con Taylor Swift

Taylor Swift está más de actualidad que nunca mientras sigue arrasando con su gira, The Eras Tour. Además, su ruptura con su pareja de varios años, Joe Alwyn, ha hecho que los fans estén muy pendientes de posibles indirectas o detalles sobre cómo se encuentra la cantante.

Y es que la vida sentimental de Swift siempre ha estado en el punto de mira, tanto por su gigantesca fama como por el hecho de que ella vuelca muchos de sus amores (y desamores) en sus canciones, y todo son pistas para que los seguidores la asocien a sus públicos romances (y en los últimos días las pistas apuntan a nueva pareja con Matty Healy).

Allá por 2011-2012 Taylor era inseparable con Dianna Agron, la actriz de 'Glee', hasta el punto de que circularon muchos rumores sobre que su relación era algo más que amistad. No es la única mujer con la que se ha relacionado a Taylor, pues especulaciones parecidas ocurrieron con la modelo Karlie Kloss.

En el caso de Agron, la intérprete de Quinn Fabray ha sorprendido al romper su silencio más de 10 años después, en una entrevista para Rolling Stone en la que le recuerdan que fue la "inspiración" para '22', la canción de Swift donde menciona su amistad con varias celebridades como ella o Selena Gomez.

"¿Yo? Oh, ¡ya quisiera! Eso es más debido a una amistad que ser realmente inspiración para una canción. Pero no sería yo la persona para preguntarle eso. ¡Yo no puedo atribuírmelo!", asegura Agron.

Y entonces la persona que la entrevista insiste añadiendo cómo se siente respecto a la forma que se habló de ellas y su 'amistad' entonces: "Os shippearon", afirma.

"¿Shippearon?", pregunta Dianna aparentemente sin entender.

Dianna Agron y Taylor Swift en la Ripple Of Hope Gala en Nueva York | Getty

"A las dos os rumorearon los medios y algunos fan como que estabais juntas en una relación", explica.

A lo que Dianna reflexiona: "Eso es tan interesante. Yo... quiero decir, he tenido tantas historias sobre mi vida sentimental que son salvajemente mentira. Esto es gracioso", comenta la actriz, sin querer entrar mucho al trapo.

Estas palabras han sido suficiente para que los Swifties de todas partes hayan hecho arder las redes sociales ante el hecho de que se hayan abordado estos rumores tantos años después.