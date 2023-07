JACOB BLACK EN 'CREPÚSCULO'

Taylor Lautner desvela que llevan décadas pronunciando mal su apellido y enseña cómo se dice

Es posible que lleves todos estos años pronunciando el apellido de Taylor Lautner mal, pero no te preocupes, no eres el único. Por suerte, el actor de 'Crepúsculo' ha desvelado cuál es la verdadera pronunciación de su apellido y no es "Lawt-ner".