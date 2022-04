La película que le valió el Oscar a mejor actor a Will Smith, 'El Método Williams', cuenta la historia de cómo Venus y Serena llegaron a ser las atletas que son hoy en día, gracias a la influencia de su padre.

Tanto Serena como Venus Williams fueron productoras ejecutivas de 'El método Williams', y la película contaba con su visto bueno, ahora una de las hermanas ha expresado su esperanza por una secuela centrada en su carrera.

Una secuela centrada en Serena Williams

Serena Williams es cuatro veces medallista olímpica y una de las mejores jugadoras de tenis de la historia, por eso ahora, tras darle un gran reconocimiento a su padre en 'El Método Williams', piensa que es el momento de ahondar en su propia historia.

Es cierto que en 'El Método Williams', se le da mucho más protagonismo a su hermana Venus, que fue la primera en jugar a nivel profesional.

"La película tuvo un final perfecto con Venus en la cancha de tenis... Venus va en su dirección y yo voy en mi dirección", explicó Serena. "Son dos historias completamente diferentes", dijo Serena para Insider.

También habló sobre la posibilidad de una secuela, y que le gustaría que en esta ocasión, la historia estuviera mucho más centrada en su carrera, ya que reconoce que su camino hasta el éxito no fue nada fácil: "Tuve un viaje difícil. No me fue bien, y luego lo hice. Es mucho drama, es una telenovela".

"Creo que no reconozco mis logros lo suficiente. Soy una de esas personas que dicen: 'Si está hecho, está hecho, he seguido adelante'. Porque si piensas demasiado en lo que has hecho, es posible que dejes de hacerlo", afirmó. "Y nunca quiero parar. Todavía estoy tratando de alcanzar mis metas".

Serena Williams tiene a sus espaldas muchísimos reconocimientos, entre ellos 23 títulos individuales en Grand Slam, 14 en dobles femeninos (todos junto a su hermana Venus) y 2 en dobles mixtos; 23 títulos WTA, es la única tenista en haber completado el Golden Slam en las dos modalidades, y ha ostentado la primera posición en el ranking WTA durante 319 semanas.

...

Seguro que te interesa...

El gran beneficio económico inesperado de Will Smith tras la bofetada a Chris Rock