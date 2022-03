Selma Blair obtiene una orden de alejamiento contra su ex por alegaciones de violencia doméstica

Un juez interpuso el mes pasado una orden de alejamiento contra la expareja de Selma Blair. Según los documentos judiciales que han sido obtenidos por E! News, el hombre llamado Ron Carlson agredió física y verbalmente a la actriz en su domicilio y después de recibir tratamiento por la esclerosis múltiple que padece.

Tal y como informa el medio, el suceso se produjo en casa de la actriz, cuando su ex llegó para traerle un televisor. Tras dejarlo de malas maneras y arrojar sus llaves, el sujeto dijo: "La j*diste, no puedes hacer nada, no puedes querer a nadie, eres una maldita inútil. No me merezco esto, puedo conseguir alguien mucho mejor que tú". A lo que Blair respondió: "No puedo aguantar más esto y espero que puedas encontrar a alguien más, buena suerte, eres un perdedor".

Selma Blair y Ron Carlson | Gtres

Según este medio, fue entonces cuando el agresor se abalanzó contra la intérprete, la empujó y golpeó, dejándole magulladuras visibles que pudo recoger la Policía de Los Ángeles.

Los informes policiales detallan que Blair intentó defenderse y alertó a su ama de llaves antes de que Carlson se marchara de la vivienda al grito de "te mataré". Seguidamente, llamaron a las autoridades que tuvieron que asistirla tras desmayarse. Cabe recordar que el tratamiento de esclerosis múltiple que la actriz sigue debilita mucho físicamente.

Carlson fue detenido más tarde en su domicilio acusado por el delito de violencia doméstica. Un juez emitió una orden de alejamiento de unos 100 metros hacia la actriz y su hijo de 10 años, Arthur Saint Blair Bleick, el cual no se encontraba en el hogar en esos momentos. La orden está vigente hasta la audiencia judicial del próximo 22 de marzo.

Los documentos recogen que Selma Blair declaró que temía por su propia vida y la de su hijo. Y es que, el presunto agresor tiene un arma a su nombre en su casa, tal y como confirmó la hija de este. Por su parte, Carlson también solicitó una orden de alejamiento que fue denegada.

La pareja comenzó a salir en 2013 y tras unos años de idas y venidas, finalmente pusieron fin a su relación tras una breve reconciliación en 2019. La actriz anunció en 2018 que sufría esclerosis y debido a ello se retiró de la actuación. Desde entonces, ha visibilizado esta enfermedad en sus redes sociales.

