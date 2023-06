Scarlett Johansson se sintió una "psicópata" cuando conoció a esta estrella en los Oscar

Scarlett Johansson es actualmente una de las actrices más reconocidas de Hollywood. Debutó con tan solo 9 años en la película de 1994 'Un muchacho llamado Norte' junto a Bruce Willis y Elijah Wood lo que le condujo a protagonizar grandes títulos como 'El hombre que susurraba a los caballos' junto a Robert Redford, 'Ghost World', 'Lost in Translation', 'Historia de un matrimonio', 'Asteroid City' y su conocido papel como Viuda Negra en el Universo Cinematográfico de Marvel, entre otras. Con una exitosa carrera, Johansson ha asistido varias veces a los Oscar donde vivió una divertida anécdota cumpliendo uno de sus sueños.

A pesar de que la actriz se mantenga bastante alejada de las redes sociales, como puedes ver en el vídeo, también tiene sus momentos de 'fangirl' y, es que, hasta las grandes estrellas de Hollywood sueñan con conocer a sus ídolos. Hace años Scarlett acudió a la fiesta de los Oscar organizada por 'Vanity Fair', donde se encontró con Patrick Swayze, el icónico actor de 'Dirty Dancing'. La actriz estaba encantada y muy feliz por haber podido hablar con Swayze, sin embargo, la experiencia no salió tan bien como esperaba.

"Lo amo", ha confesado Johansson para la revista Index y ha añadido: "Cuando era pequeña, 'Dirty Dancing' era mi película favorita. Entonces, cuando lo vi, dije: '¡Dios mío, es Patrick Swayze!'". "Estaba hablando con Terry Zwigoff y yo me metí y dije: '¿Patrick? Te Amo. Te he amado desde 'Dirty Dancing'''. Él dijo: 'Vaya, eso fue hace mucho tiempo', y luego me dirigió una mirada extraña como pensando, 'Psicópata'", ha relatado.

Patrick Swayze en 'Ghost' | Cordon Press

"Estaba muy guapo. Esos pantalones que usó durante todo 'Ghost' estaban bastante ajustados. También me encanta esa película, me hace llorar siempre. Me encantan las películas cursis, son mi placer culpable", ha confesado Johansson. "También me gusta 'Willy Wonka y la fábrica de chocolate'", ha añadido refiriéndose a la película de 1971 protagonizada por Gene Wilder, y ha añadido: "Esa es probablemente mi película favorita. Cuando era pequeña veía 'Willy Wonka y la fábrica de chocolate' todo el tiempo, pero no me di cuenta hasta hace poco de lo absolutamente morboso que es".

"Tengo muchos placeres que podrían resultar culpables para mucha gente, pero no creo en los placeres culpables de verdad. Si me gusta el chocolate, me lo voy a comer y no lo haré metida en un armario", ha afirmado Scarlett que, sin duda, tiene sus pasiones muy claras.