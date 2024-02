Sale a la luz el motivo por el que Henry Cavill se quedó a las puertas de ser James Bond y eligieron a Daniel Craig

Interpretar a un personaje tan mítico como James Bond no es tarea fácil. Han sido varios los actores que han hecho el papel de 007 y en los 2000, tras la gran actuación que hizo Pierce Brosnan, se buscó el relevo.

Si bien fue Daniel Craig el elegido para continuar con la estela de este personaje de ficción, parece que tuvo mucha competencia para lograr el papel. En una entrevista en SiriusXM promocionando su nuevo proyecto Argylle, el director Matthew Vaughn y el actor Henry Cavill han revelado que este último estuvo a punto de conseguir ser el nuevo James Bond en Casino Royale en el año 2006.

Quien ha tomado el turno de palabra para hablar sobre el tema ha sido Mattthew Vaughn: "Llegaron a ser los dos últimos seleccionados para Bond... Y sé que el director prefirió tu audición", ha dicho Vaughn a Cavill y haciendo referencia a Daniel Craig.

El actor al principio se ha mantenido en silencio mientras el director de Argylle contaba cómo había llegado a ser uno de los dos últimos candidatos: "Cuando Henry estaba haciendo las audiciones para Bond, yo estaba en Pinewood, ¿verdad? Y Daniel también estaba al mismo tiempo. Iba y me reunía con Daniel y le preguntaba qué estaba pasando y él dijo que es que también estaba el joven Henry Cavill [para las audiciones]".

A pesar de que el director prefiriese la audición de Henry, Vaughn ha explicado que fue cosa de la productora: "Barbara Broccoli prefería a Craig". Al parecer, Cavill era "demasiado joven". Así que Matthew le ha sido claro al actor sobre el tema: "Entonces, para que lo sepas, decidieron que eras demasiado joven."

Argylle se acaba de estrenar en cines y, al ser un proyecto que va sobre espías en el que Cavill es el protagonista, tanto el actor como el director de la película han acudido al programa a promocionarla.

A pesar de la anécdota, Henry ha querido intervenir para dejar claro que pensaba que Daniel Craig "hizo un trabajo increíble": "Él y todos los demás involucrados dieron nueva vida a la franquicia, hicieron maravillas".

Se sabía que el intérprete había hecho una audición para Casino Royale y que no logró el papel, pero no se tenía noción del verdadero motivo por el que no lo logró. Ahora, Vaughn ha aportado un poco de luz sobre esta curiosa anécdota.