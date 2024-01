¿Es Taylor Swift la autora secreta de Argylle, la película de espías con Henry Cavill? El director lo aclara

Argylle es una novela de espías que se ha convertido en un fenómeno incluso antes de estrenarse.

Aunque se conocen detalles de la historia, el público aún no ha tenido en sus manos el libro, y ya tiene su propia adaptación a la gran pantalla.

Henry Cavill y Dua Lipa protagonizan el proyecto, que dirige Matthew Vaughn (Kingsman, Deadpool, Kick-Ass) y cuyo tráiler ya puedes ver arriba.

El caso es que la autora de la novela es todo un misterio, y firma con el pseudónimo Elly Conway. Y desde hace meses circula el rumor de que podría tratarse de Taylor Swift.

Conociendo a los swifties, los puedes imaginar buscando pistas en cualquier letra o número y encontrando señales de que la estrella va a dar la sorpresa desbloqueando otra faceta artística más.

Estos rumores se avivaron cuando empezó a verse a Taylor con Matthew Vaughn, director de la película, pero lo cierto es que la conexión es clara y es a través de su amigo Ryan Reynolds.

Taylor Swfit con Matthew Vaughn, Ryan Reynolds, Blake Lively y más amigos en la tribuna | Reuters

Ahora Vaughn se ha enterado de estos rumores por su propia hija, y ha querido aclararlo en Rolling Stone.

"Sí que hay un libro real... y es un libro muy bueno. Y existe Elly Conway que escribió el libro, pero NO es Taylor Swift", asegura.

"Y lo digo porque me imagino que Taylor Swift tiene un montón de gente intentando colgarse a su vagón por la izquierda, por la derecha y por el centro, y no quiero ser parte de ese club. Sí que he leído las conspiraciones y me quedé en plan, wow, ¡no dejan ni una piedra sin levantar! Pero no es Taylor Swift. Definitivamente ella no escribió el libro", ha asegurado el director del film.

No obstante, las conspiraciones swifties no acaban ahí, y dada su relación con Reynolds y el propio Vaughn también guardan esperanzas de que Taylor haga un cameo sorpresa en Deadpool 3, después de los que tuvimos en Deadpool 2 como Brad Pitt.