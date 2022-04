Sale a la luz el mensaje sobre el pene de Johnny Depp que el actor escribió a su enfermera

El juicio entre Johnny Depp y Amber Heard está publicando material que ambas partes usan para mostrar sus puntos de vista ante el tribunal. Durante los primeros días del proceso, han salido a la luz mensajes privados que el actor escribió a sus terapeutas y personal sanitario, a quienes contaba aspectos de su relación con la Heard.

En la audiencia del lunes, se han publicado ciertos mensajes que Depp le escribió a su enfermera, Debbie Lloyd. En ellos, se disculpa por su conducta mientras le pide morfina para ver "si su lengua y su pene se tocaban"

"Hola, cariño, siento mucho lo de hoy. Pensé que eras Stephen, de quien no estoy especialmente entusiasmado por su pérdida de lealtad y su pérdida de memoria", le dijo el actor a la enfermera, a la cual se negó a ver.

"Ha intentado todo para joderme, hasta viajar con mi esposa. También irrumpe en mi maldita casa como si fuera la maldita Grand Central Station. Siento mucho si te molesté. Si quieres puedes darme un poco de morfina para ver si mi lengua y mi pene se tocan. Con todo mi amor, J", escribió cuando todavía estaba casado con Heard.

Junto a ello, presuntamente los mensajes muestran a Depp pidiendo a la enfermera que su médico, David Kipper, le vuelva a atender. Ante lo cual, ella dijo que solo lo haría si "dejaba de consumir", según ha recogido The Independent.

Johnny Depp en el juicio contra Amber Heard | Gtres

Los mensajes que intercambió Johnny Depp con su doctor sobre Amber Heard

Al mismo tiempo, publicaron más mensajes en los que increpaba el comportamiento de su esposa, sobre la cuál siguió hablando al doctor Kipper, quien le trataba por su consumo de drogas, tal y como muestra el Daily Mirror.

"Joder, tenía otro. No puedo vivir así. Ella está tan llena de mierda como un ganso de Navidad", le comentó en 2015. Este mismo aseguró que no creyó que Depp fuera violento físicamente con Heard cuando le trató: "Amber tiene un fuerte historial familiar de abuso de drogas y alcohol".

Amber Heard llegando al juicio | Getty Images

A su vez, reveló el diagnóstico que le hizo a su paciente en aquel momento: "TDAH, bipolar tipo 1, depresión, insomnio, trastorno crónico por abuso de sustancias, reflujo crónico".

También se develó el punto de vista de Johnny Depp sobre las intenciones de Amber y su sentimiento al respecto en un mensaje de texto de 2015: "Este es el trato real, amigo... Su obsesión consigo misma es mucho más importante. ¡Ella es jodidamente ambiciosa! Está muy desesperada por el éxito y la fama. Probablemente por eso me escogió. Me ha machacado con lo triste que me siento. Estoy muy triste".

