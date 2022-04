Las adicciones a las drogas por parte de Johnny Depp está siendo uno de los temas más relevantes en su juicio con Amber Heard. Si bien la abogada de la actriz, Elaine Bredehoft, dijo que "el monstruo de Depp salía cuando bebía y cuando tomaba drogas", el médico del actor ha dado su versión.

El doctor David Kipper ha asegurado que la estrella de 58 años trató de "desintoxicarse" mientras aún estaba casado con Heard. A pesar de que la fuerte dependencia a estas sustancias le provocaron "miedo", según su médico, consiguió no abandonar su tratamiento.

Esta declaración fue reproducida en la sala del tribunal después de haberse grabado en febrero: "Él creía que no podía hacerlo. Eso cambió después de una conversación. Estuvo de nuevo a bordo". Junto a estas palabras, el doctor dijo que Depp sufrió "depresión y ansiedad" durante el proceso de desintoxicación.

Las sustancias a las que era adicto eran el alcohol, diversos opiáceos, benzodiazepinas y estimulantes. Así, Kipper dijo que él y Depp planearon marcharse al Caribe para tratar sus problemas de consumo de opiáceos, con los que empezó a volverse dependiente después de un procedimiento dental.

El problema de las adicciones de Johnny Depp que ya defendió anteriormente

Durante su juicio contra el periódico The Sun por haberle llamado "maltratador de esposas", que acabó perdiendo, el actor ya se refirió a su consumo de drogas asegurando que "no me convertían en un monstruo".

Johnny Depp | Gtres

En 2020, Depp dijo que su consumo comenzó en su adolescencia: "Mi madre me decía que fuera a buscar sus pastillas para los nervios, tomé una y descubrí que era la única forma de calmar mi dolor".

"Odio defender a las drogas, el alcohol, la violencia o la locura, pero siempre me han funcionado, aunque eso no me convierte en un monstruo".

Seguro que te interesa:

Juicio de Johnny Depp y Amber Heard: Las cámaras de seguridad prueban que la Policía acudió a su piso en Los Ángeles