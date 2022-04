Uno de los temas más escabrosos del juicio por difamación entre Johnny Depp y Amber Heard ha sido el relato del actor sobre el corte de su dedo corazón.

El intérprete recordó un episodio de violencia con su exmujer, que acabó con parte de su dedo amputado debido a los cristales de unas botellas que le habría lanzado la actriz.

La disputa se produjo en Australia en medio del rodaje de la quinta entrega de 'Piratas del Caribe'. El médico de Depp, David Kipper, testificó recientemente asegurando que había "sangre por toda la casa".

Tras buscar por toda la vivienda, que supuestamente quedó destrozada, un empleado de la casa localizó la extremidad y el actor fue sometido a una cirugía de reconstrucción.

Sin embargo, durante la sesión del pasado jueves, los abogados de Heard han mostrado al jurado y al propio Depp una grabación y un mensaje en el que afirma habérselo cortado él mismo.

"Me corté medio dedo izquierdo como recordatorio de que nunca debería volver a cortarme el dedo", dice un correo electrónico dirigido a su médico. Asimismo, en una grabación parece escucharse al actor decir: "Me corté el dedo". Por su parte, Johnny Depp dijo haber escuchado "Me cortaron el dedo".

Johnny Depp dice que trató de proteger a Amber Heard

Este incidente, supuestamente provocado por la protagonista de 'Aquaman', no fue denunciado por el actor en el momento ya que mantiene que la quiso proteger.

Según cuentan los abogados de Depp, al acudir al centro de urgencias, declaró que la herida se la había hecho en un accidente doméstico: "No quería meterla en problemas. Traté de mantener las cosas lo más pacíficas y fáciles en la medida de lo posible para todos".

En el momento, la estrella de 58 años afirmó que el corte se lo hizo con un cuchillo de cocina de manera accidental. Pero otras versiones que dio de él mismo, sugieren que se lo hizo con una puerta corredera.

Johnny Depp reconoce que actuó como un "salvaje"

El actor reconoció hace años en un mensaje de texto a su exmujer que estaba actuando como un "salvaje" y que quería cambiar su comportamiento, según salió a la luz este jueves en el juicio.

Uno de los abogados de Heard leyó en el juzgado de Fairfax (Virginia, EE.UU) algunos de los mensajes que la pareja de actores intercambió durante su tortuosa relación. En uno de ellos, el actor reconocía que había ido "demasiado lejos" y prometía trabajar con su psicólogo para modificar su comportamiento, que entonces estaba condicionado por el consumo de drogas y alcohol, según alega Heard.

"Lo siento por ser menos (de lo que debería). Por haberte decepcionado, por mi comportamiento. Soy un jodido salvaje. ¡Tengo que acabar con eso! ¡Tengo que acabar con eso!", decía el mensaje que Depp envío a su exesposa el 18 de diciembre de 2014.

Depp ha testificado ya dos días y, en ambas ocasiones, ha negado haber agredido físicamente a Heard. En el tercer día de testimonio, la estrategia de los abogados de Heard fue leer ante los miembros del jurado aquellos mensajes de texto en los que Depp aludía a incidentes entre ambos y en los que él reconocía haber actuado de manera inadecuada.

Los abogados también leyeron mensajes en los que el actor usaba lenguaje despectivo contra su expareja. Por ejemplo, en un mensaje a una de sus hermanas, el actor dijo el 17 de enero de 2013: "¡La idiota de la vaca! Golpearé a la perra fea antes de dejarla entrar, no te preocupes. ¿Ya llegó esa puta sin valor?". En otro mensaje se refería a ella como una "zorra sucia".

