Johnny Depp ha declarado por segundo día consecutivo en el juicio por difamación contra Amber Heard. El actor dijo que tiene la "responsabilidad de limpiar su nombre" tras las acusaciones de maltrato físico que insinuó su exmujer en un artículo en 2018.

Si bien durante la sesión de hace dos días, el intérprete se centró en defender su inocencia además de mostrarse "avergonzado" de los mensajes filtrados que deseaba la muerte a Heard como puedes ver en el vídeo de arriba, ahora ha contado una anécdota un tanto escatológica.

El protagonista de 'Piratas del Caribe' ha acusado a Amber Heard de haber defecado en su lado de la cama. Según cuenta, su guardia de seguridad le enseñó unas imágenes de "restos fecales humanos" que se encontró su ama de llaves cuando la actriz estaba fuera de casa.

Depp quiso aprovechar su ausencia, ya que ella estaba en Coachella, para ir a recoger pertenencias valiosas, pues habían discutido recientemente durante el 30 cumpleaños de la actriz. Sin embargo, su guardia de seguridad, Sean Bettle, le advirtió que no era un buen momento para ir a su casa.

"Yo pensé: 'Es el momento perfecto. Ella no va a estar en casa durante dos días'. Luego me enseñó una fotografía en su teléfono de nuestra cama y, en mi lado de la cama, había restos fecales", aseguró Depp. "Entendí por qué no era un buen momento para ir. Mi respuesta inicial fue reírme. Estaba fuera de lugar. Fue tan extraño y grotesco que solo podía reír. Así que no fui allí ese día", relató.

Después de eso, el actor afirma que Heard acusó a sus dos perros de haber sido los culpables, hecho que Depp negó porque vivió con esos perros "durante muchos años".

Johnny Depp en el juicio | Gtres

Johnny Depp perdió un trozo de su dedo tras una discusión con Amber Heard

Durante el juicio ha declarado el que fuera médico del intérprete en los años de matrimonio con Amber Heard. David Kipper habló sobre uno de los momentos más tensos en la relación de los artistas, concretamente, cuando el actor perdió una parte de su dedo corazón después de una pelea con su exmujer.

Sus abogados aseguraron que Depp fue herido cuando la protagonista de 'Aquaman' le arrojó varias botellas de cristal durante una violento altercado en su residencia de Australia cuando rodaba la quinta entrega de 'Piratas del Caribe'. El médico afirmó que había "sangre por toda la casa".

Según cuentan los abogados de Depp, al acudir al centro de urgencias declaró que la herida se la había hecho en un accidente doméstico.

Finalmente, tras buscar por toda la vivienda un empleado de la casa encontró la parte de la falange cortada y Depp fue sometido a una cirugía de reconstrucción.

Seguro que te interesa:

Amber Heard acusa explícitamente a Johnny Depp de agredirla sexualmente "con una botella" en el juicio