Robert Pattinson va a ser padre por primera vez junto a Suki Waterhouse: El divertido vídeo donde se desvela

Hace unas semanas que se venían rumoreando que la actriz y cantante Suki Waterhouse estaba embarazada de su primer hijo junto a Robert Pattinson después de ver algunas imágenes por la calle donde se intuía una incipiente barriguita.

Ahora, la artista ha revelado que, efectivamente, está embarazada en un divertido momento durante una actuación en el Festival Coronoa Capital en México.

Ha sido a través de un vídeo de TikTok que hemos podido ver el momento donde aparece Suki vestida con un minivestido de lentejuelas ajustado, una botas altas brillantes con flecos y un abrigo de pelo. Entonces al abrirse el abrigo dice mostrando que está embarazada:

"Pensé en ponerme algo brillante hoy para distraer sobre otra cosa que tengo entre manos", empieza diciendo. Para después bromear antes de ponerse a cantar: "No estoy segura de si está funcionando".

Fu en julio de 2018 cuando se desveló que Robert Pattinson y Suki Waterhouse estaban saliendo. A lo largo de estos 5 años han sido sumamente cuidadosos con su relación. No fue hasta diciembre de 2022 cuando hicieron su primera aparición pública en el desfile Dior Men's Fall.

Y, pocas son las ocasiones en las que han hablado sobre su vida privada. Hace unas semanas compartió cómo es haberse mudado a vivir con el actor de Crepúsculo. Y, en una entrevista a The Sunday Times la actriz de Daisy Jones & The Six afirmaba: "Estoy sorprendida de haber sido tan feliz con alguien durante casi cinco años".

"Siempre estoy increíblemente emocionada cuando veo su nombre aparecer en mi teléfono o incluso un mensaje de texto, y creo que él siente lo mismo por mí. Siempre tenemos mucho que decir y lo encuentro muy gracioso", explicaba.