Suki Waterhouse, novia de Robert Pattinson, sorprende al revelar cómo es haberse mudado con él: "Abraza mucho el caos"

Robert Pattinson se convirtió en uno de los iconos de la cultura pop más importantes y deseados tras interpretar al irresistible vampiro Edward Cullen en la saga Crepúsculo. Desde entonces el codiciado actor se ha labrado una exitosa carrera en Hollywood protagonizando películas como The Batman o Tenet, que ha compaginado con su vida sentimental.

Después de mantener una complicada relación con su coprotagonista en la saga de licántropos y vampiros, Kristen Stewart, y un breve romance con la cantante FKA Twigs, el actor ha encontrado a su amor verdadero, la modelo y actriz Suki Waterhouse.

Suki Waterhouse | Getty

Pattinson y Waterhouse comenzaron su relación en 2018, pero siempre se han mantenido muy recelosos de su privacidad, tanto es así que no hicieron su debut público como pareja hasta principios de 2023, y durante estos cuatro años de relación no ha sido habitual escucharles haciendo declaraciones al respecto.

Sin embargo, durante una entrevista en el podcast Driven Minds, Suki ha sorprendido al animarse a revelar detalles sobre su convivencia con Pattinson tras tomar la decisión, hace 6 meses, de mudarse juntos.

"He estado sintiendo mucha ansiedad porque me he mudado. No estuve allí para la mudanza, así que empaquetaron todo y lo enviaron", ha relatado Waterhouse quien tuvo que contratar a un "limpiador profesional" para que la ayudara a hacer la mudanza y organizar todos sus objetos y pertenencias. La actriz ha confesado que, incluso, separarse de sus plantas ha sido un desafío personal "porque ahora me he mudado con mi novio y siempre he vivido sola".

Waterhouse ha afirmado que irse a vivir con Pattinson "no parece una locura". "Tengo mucha suerte porque él abraza mucho el desorden y el caos. Nunca dice nada al respecto. Él en cierto modo piensa que es encantador, así que tengo mucha suerte", ha compartido.

Robert Pattinson y su novia Suki Waterhouse en la Met Gala 2023 | Getty

La actriz ha admitido que comenzar una relación con el actor "se sintió muy especial" después de haber pasado aproximadamente seis meses de celibato antes de conocerle. "Me hicieron 'ghosting' y rompieron conmigo después de estar saliendo durante un año, eso fue bastante malo", ha confesado sobre su anterior relación y las razones que le impulsaron a tomar la decisión de la abstinencia. "Resultó brillante porque lo tomé como un episodio de celibato".

Afortunadamente, Waterhouse ha encontrado un amor sano junto a Pattinson con quien no dudó en dar el paso y comenzar una relación. "Tal vez para mí, se trataba de sentirme preparada como nunca antes, de que realmente tenía algo que dar. Me he sentado conmigo misma, he tenido un par de tipos diferentes de relaciones", ha afirmado la actriz añadiendo que en la actualidad se encuentra en una etapa mucho más tranquila de su vida.

"De hecho, ahora tengo algo que compartir. Tengo una vida de la que estoy orgullosa y que quiero compartir con alguien. Soy estable y tengo mi mierda solucionada", ha concluido.