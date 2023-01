Robert Pattinson, muy crítico con las dietas y la presión de Hollywood: "Comí solo patatas durante dos semanas"

Robert Pattinson ha estado en boca de muchos durante años desde su debut en la gran pantalla interpretando a Cedric Diggory en "Harry Potter y el cáliz de Fugo". Además de convertirse en uno de los hombres más deseados después de interpretar a Eduard Cullen en la Saga Crepúsculo.

Ahora, después de su éxito en taquilleras películas como 'Tenet' del emblemático Christopher Nolan o 'The Batman' junto a Zoe Kravitz, estamos expectantes de ver al actor en su próximo proyecto. Y es que en unos meses podremos volver a ver al actor en la gran pantalla con 'Mickey 17', la nueva película de Bong Joon-ho, el director de 'Parásitos'.

Es innegable que el actor tiene un gran recorrido en el mundo de la interpretación sin embargo en algunas ocasiones no es fácil llevar este ritmo. Y es que ahora ha hablado sobre la exigencia de tener un físico envidiable a la hora de interpretar ciertos papeles.

Por ejemplo, ya cuando se confirmó que Pattinson era el actor que iba a traer de vuelta al icónico Caballero Oscuro en 'The Batman', reveló la estricta dieta a la que se tuvo que someterse para alcanzar un físico propio de un superhéroe. Como puedes ver más detalladamente arriba.

Robert Pattinson en 'The Batman' | Warner Bros.

Ahora, ha vuelto ha sacar el tema en 'ES Magazine' admitiendo que a lo largo de su trayectoria como actor ya ha probado "todas las dietas de moda que se te ocurran". Al parecer, todas "menos la de la constancia", afirma.

Y es que esta vez ha criticado duramente todo lo que debe de hacer como actor para alcanzar un físico para un papel sin tener en cuenta la propia salud: "Es una locura. Incluso si te limitas a vigilar tu ingesta de calorías, es extraordinariamente adictivo".

"No te das cuenta de lo peligroso que es hasta que es demasiado tarde", ha confesado.

Durante esa misma entrevista, la estrella ha admitido que hubo una vez en la que estuvo comiendo tan solo un alimento durante días: "Una vez solo comí patatas durante dos semanas, como desintoxicación. Sólo patatas hervidas y sal rosa del Himalaya. Aparentemente te limpia… y definitivamente pierdes peso".

Pattinson ha terminado recordando otra de las dietas que probó bromeando con lo siguiente: "Yo estaba como, 'oh, ¿hay una en la que solo comes tablas de embutidos y queso todo el tiempo?'. Pero no me di cuenta de que no puedes tomar cerveza, ya que anula por completo el propósito".