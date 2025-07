Brooke Shields dice que es más tolerante con sus hijas y sus novios a pesar de no perder su virginidad hasta los 22 años

Brooke Shields fue uno de los nombres propios en la industria del cine de los años 80. La joven protagonista de El lago azul empezó su carrera muy joven y esta exposición a tan temprana edad, además de la sexualización que sufrió siendo una niña -y que permitió su madre- condicionó su carrera, afectado a su vida personal e incluso a sus relaciones.

Sin embargo, la actriz nunca ha rehuido hablar de estos aspectos más íntimos y cuando tenía 20 años confesó en su libro On Your Own, que aún no había mantenido relaciones sexuales. Fue con 22 años cuando finalmente perdió su virginidad con su novio, el actor Dean Cain.

A sus 60 años, es madre de dos hijas, Rowan Francis Henchy, de 22 años, y Grier Hammond Henchy, de 19, y ahora ha explicado cómo le ha afectado en la crianza de sus hijas haber tenido su primera experiencia sexual con 22 años.

Grier Hammond Henchy, Brooke Shields y Rowan Francis Henchy | Getty Images

"Los planes de vacaciones se han visto prácticamente superados por las amigas de mis hijas. Así que todas vienen a casa. Y lo interesante esta vez es que hay situaciones con novios y solo hay un número limitado de camas. Y eso es un tema de conversación", dijo Shields en un episodio de Today with Jenna and Friends.

La modelo, que elogió a Chris Henchy, su marido, por ser un gran padre, compartió por qué se ha vuelto más benévola con sus hijas con el tiempo.

Brooke Shield con su marido y sus hijas | Gtres

"Normalmente soy la más dura, pero por alguna razón, como todos quieren estar ahí, hay algo que me hace pensar: 'Bueno, al menos todos quieren estar juntos'. Si logran ser respetuosos y ciertas cosas pueden estar donde deben", señaló sobre las parejas de sus hijas, las cuales tienen "novios serios".

"No lo sé. Es raro. No puedo creer que sea la persona más indulgente cuando ni siquiera perdí mi virginidad hasta los 22 años. Estaba encerrada en una caja fuerte", recordó Shields, ya que su propia educación fue "estricta" y "católica", aunque ella fue tan famosa, según reconoció.

"Tuve la antítesis de una vida salvaje", admitió.