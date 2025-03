Aparece Blake Lively como dependienta en una cafetería y atendiendo a clientes: "Se la veía de buen humor"

En medio de su litigio con su coprotagonista de It Ends With Us, Justin Baldoni, Blake Lively se encuentra tratando de recuperar su vida pública tras meses de mantener un perfil bajo. En estas últimas semanas se ha podido ver a la actriz acudiendo de nuevo a eventos e incluso hablando públicamente por primera vez desde que estalló la batalla legal.

Su última aparición fue durante el estreno de su próxima película, Otro pequeño favor, donde asegura que sintió el amor de sus fans. Además, ha vuelto a subir contenido sobre su vida a través de sus redes sociales, donde ha compartido recientemente un emotivo momento familiar junto a su marido Ryan Reynolds y sus 4 hijos haciendo cupcakes con forma de caballos.

Historia de Instagram de Blake Lively en una tienda de donuts | Instagram de @blakelively

Ahora, Lively ha vuelto a sorprender a todos sus fans tras verla trabajando como dependienta en una tienda de reposteríade unos amigos suyos en Connecticut. La actriz ha compartido este feliz momento en sus historias de Instagram, donde ha escrito: "Horneando con amigos genios de la comida y su batidora de cocina del tamaño de un coche. Así es como se ve mi lugar feliz".

En el clip se puede ver la mano de Lively pulsando el botón de la enorme batidora. Según ha comentado una fuente a People, se podía ver a la actriz "de muy buen humor". También alega que es "amiga del dueño" de Rise Doughnuts en Wilton.

En otro vídeo compartido por los fans, se puede ver a Lively sonriente detrás de la barra del local mientras parece escuchar atentamente a alguien. También han circulado varias fotos de la actriz disfrutando del momento con un delantal y una bandeja repleta de donuts.

Durante su visita en el establecimiento, un padre y su hijo entablaron una conversación con Lively. En un momento dado, el padre le comentó a su hijo: "Su esposo es Deadpool", en referencia al icónico papel de Reynolds en el universo de Marvel.

Por lo que se ha podido ver, Lively es una gran fan de la repostería y en alguna que otra ocasión ha compartido su pasión con todos sus fans a través de sus redes sociales. Parece que esta afición está ayudando a la actriz a sobrellevar su actual situación legal con Baldoni, con quien está previsto que vaya a juicio en 2026.