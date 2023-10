El guionista de Bridget Jones y Love Actually, arrepentido por las bromas gordófobas que escribió: "No podrás usar más la palabra"

El diario de Bridget Jones, Love Actually o Notting Hill son tres de las comedias románticas de finales de los 90 y principios de los 2000 más importantes del cine. Pero, tras el paso del tiempo, no todas las películas han envejecido bien.

Y, ahora, Richard Curtis, el guionista de estas tres cintas, ha reconocido en el Cheltenham Literature Festival lo arrepentido que está por haber escrito bromas sobre el peso de algunos de sus personajes femeninos o la falta de diversidad.

"Recuerdo lo sorprendido que me sentí hace cinco años cuando mi hija Scarlett me dijo: Nunca más podrás usar la palabra gorda", explica Curtis. "Y vaya, tenía razón. Creo que estaba detrás de la curva y esos chistes ya no son divertidos, así que no siento que haya sido malicioso en ese momento, pero creo que no fui observador y no fui tan inteligente como debería haber sido".

Hugh Grant y Renée Zellwegger en 'El diario de Bridget Jones' | Universal Pictures

Por ejemplo, la protagonista de El diario de Bridget Jones, encarnada por Renée Zellweger, se queja a lo largo de la película de su peso, aunque pesa unos 60 kilos, y afirma que tiene "un culo del tamaño de Brasil".

O, en Love Actually el personaje de Natalie, interpretado por Martine McCutcheon, se describe como "la chica gordita" y se dice que tiene "muslos enormes" o Hugh Grant comenta cuando ella salta a sus brazos: "Dios, pesas un mucho".

Martine McCutcheon y Hugh Grant en 'Love Actually' | Universal Pictures

Además, puntualiza que en Notting Hill no aparecen personas negras: "Sí, desearía haber estado a la vanguardia. Debido a que vengo de una escuela muy poco diversa y de un grupo de amigos universitarios, creo que me he aferrado, en el tema de la diversidad, a la sensación de que no sabría cómo escribir esas partes. Creo que fui un poco estúpido y equivocado en eso".

"Siento como si yo, mi director de casting y mis productores simplemente no pensáramos en eso. Simplemente no miré hacia afuera lo suficiente", recapacita.