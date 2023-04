El remake de 'La Sirenita' cambia las canciones para evitar polémicas y "la idea de que Eric pueda forzar a Ariel"

El nuevo remake en acción real que prepara Disney es 'La Sirenita', que llegará a los cines el próximo 26 de mayo.

El proyecto se ha enfrentado a diversas polémicas desde que se inició, con la elección de Halle Bailey como protagonista para dar vida a Ariel, aunque la joven actriz ha tenido claro cómo lidiar con los comentarios racistas.

Con su último avance, que puedes ver arriba, surgió una nueva polémica a raíz del aspecto de algunos de sus personajes marinos, como el pez Flounder o el cangrejo Sebastián, mucho menos adorables en su versión realista.

Remake de 'La Sirenita' | Disney

Ahora, el compositor de la banda sonora original de los 90, Alan Menken, que también ha trabajado en la adaptación, ha contado a Vanity Fair que también han 'revisitado' algunas de las antiguas letras "para modernizar los mensajes" que se incluyen en los temas clásicos.

Menken ha trabajado codo con codo con Lin-Manuel Miranda para componer nuevas canciones y "refrescar las viejas".

"Hemos revisado algunas frases de 'Pobres almas en desgracia' que podrían hacer que chicas jóvenes entiendan que no deberían hablar sin permiso. Incluso aunque claramente Úrsula está manipulando a Ariel para que le dé su voz", comenta Menken.

En 'Pobres almas en desgracia', Úrsula intenta convencer a Ariel de que le entregue su voz en un contrato, diciendo en pocas palabras que en tierra firme las prefieren calladitas.

"Los hombres no te buscan si les hablas, no creo que los quieras aburrir. Allá arriba es preferido que las damas no conversen, a no ser que no te quieras divertir. Verás que no logras nada conversando, a menos que los pienses ahuyentar. Admirada tu serás si callada siempre estás", reza la letra original.

Otro caso que ha sufrido cambios es 'Bésala', cantada por Sebastián y demás animales cuando Ariel y Eric están en la barca.

En el tema original, cantan: "Mírala y ya verás, no hay que preguntarle, no hay nada que decir. Solo bésala". Algo que ha generado preocupaciones en torno al consentimiento en una interacción sentimental o sexual.

"La gente se ha puesto muy sensible con la idea de que el Príncipe Eric pueda forzar, de alguna manera, a Ariel", explica el compositor. Así que estas líneas serán modificadas en la nueva película.

"Las películas en acción real son el medio del director. Quieren echar la vista atrás a lo que vieron en la animación, y hacer algo fresco desde ahí. Aparte del hecho de que, claramente, todo el mundo quiere una nueva canción en el remake para ser elegible en los Oscar", admite también el músico.