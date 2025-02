Reese Witherspoon aclara los rumores sobre su enemistad con Kate Winslet tras gastarle una broma

Reese Witherspoon reveló en una reciente entrevista que una famosa actriz rompió relaciones con ella después de gastarle una broma en una entrega de premios.

La ganadora del Oscar recordó en una charla con People que "esta amiga mía, a la que no conocía muy bien, pero que era una actriz muy seria y educada, me pidió que le diera un premio. Pero yo nunca había estado en una ceremonia de premios, así que pensé que era como una broma. Así que me levanté y la ridiculicé".

Witherspoon admitió que se equivocó al malinterpretar el tono de la audiencia: "Dije: '¿Recuerdas la vez que nos hicimos la depilación láser?'. Todavía me avergüenzo de eso".

"Ya no somos amigas. No estoy bromeando. Creo que ya no le gusto. Pensé que era muy gracioso y simplemente me equivoqué de público. Fue bastante malo. Sí. No estoy bromeando, ya no me habla. Bueno, qué se le va a hacer", se lamentó, añadiendo que toda esa situación "literalmente me persigue".

A pesar de no decir de quién se trataba la persona ofendida, los usuarios de Internet han apuntado a Kate Winslet.

Kate Winslet y Reese Witherspoon entre bastidores en los Oscar de 2009 | Cordon Press

El medio Just Jared encontró -a través de una web de fans de Witherspoon- una transcripción del discurso de Witherspoon en 2007 en los Premios BAFTA/LA Cunard Britannia que parece encajar y en el que hacía chistes sobre Winslet: "Reese bromeó diciendo que no podía contar sus historias personales sobre Kate porque 'son demasiado obscenas o de mal gusto o de borracheras para contarlas'".

Kate Winslet y Reese Witherspoon en la entrega de premios de 2007 | Getty Images

Sin embargo, tras el revuelo, Witherspoon compartió en sus stories de Instagram que nunca habían tenido mala relación, negando los rumores: "Hola, chicos... Acabo de hablar con mi querida amiga de hace años, Kate W. Nos reímos de esta estupidez. Por favor, no crean a Internet. Somos buenas amigas y nunca nos hemos peleado".

"Esto es completamente FALSO... ¡qué tontería!", dijo en otra foto.