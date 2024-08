El reboot de El cuervo ha evitado usar las armas reales en el rodaje tras el accidente de Brandon Lee

Dentro de poco tendremos en los cines el reboot de El Cuervo, una película que busca revivir la historia gótica de venganza de Eric Draven, basada en el famoso cómic de James O'Barr. La versión original de 1994 es ampliamente recordada, no solo por su oscura y cautivadora narrativa, sino también por el trágico incidente que marcó su producción: la muerte de su protagonista, Brandon Lee.

Durante la grabación de la película original, Brandon Lee, el hijo de Bruce Lee, falleció de manera trágica después de que una pistola, que debía estar cargada con balas de fogueo, disparara un proyectil real, resultando en su muerte. Este evento sacudió profundamente a la industria del cine y subrayó los peligros asociados al uso de armas reales en los rodajes.

Brandon Lee en El Cuervo | Cordon Press

Conscientes de este sombrío legado, los responsables del reboot han decidido tomar medidas para garantizar la seguridad en el set. El director, Rupert Sanders, ha prohibido completamente el uso de armas de fuego reales. En una reciente entrevista con Variey, Sanders ha explicado cómo priorizó la seguridad sobre todas las cosas.

"La seguridad es la prioridad número uno. Los sets de filmación son muy peligrosos. Hay autos que se mueven rápido con grúas atascadas en la parte superior. Hay especialistas que caen por las escaleras desde cables altos. Incluso caminar por un set de noche con máquinas de lluvia y luces es como trabajar en un entorno industrial. Así que es peligroso. Tienes que tener cuidado", ha dicho el director.

Sanders también ha destacado que, aunque el equipo de efectos especiales y el armero en Praga seguían estrictas pautas de seguridad, él no quiso correr ningún riesgo adicional: "No teníamos armas de fuego en el set, lo que significa que no había ni un solo arma que pudiera tener una bala real o de fogueo cerca, para que ningún proyectil pudiera entrar".

Este enfoque demuestra el compromiso del equipo de producción con la seguridad, aprendiendo de los errores del pasado para evitar que tragedias similares a la de Brandon vuelvan a ocurrir, precisamente en una película tan destacada como esta.