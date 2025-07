El percance de Jennifer Lopez sobre el escenario que la lleva a reconocer que "no suele llevar ropa interior"

Jennifer Lopez, una de las artistas más icónicas del pop, está centrada en su gira internacional "This Is Me… Live: The Greatest Hits", con la que ha regresado a los escenarios tras varios años sin dar conciertos en solitario.

Después de una mala racha por su divorcio de Ben Affleck, sobre el que parece hablar en esta canción, Lopez tiene toda su energía puesta en su música y su público.

La gira europea comenzó en España, en Pontevedra, y ha continuado por ciudades como París, Ámsterdam, Berlín, Londres y Varsovia, donde la artista ha tenido un percance con el vestuario en pleno concierto.

En medio de su actuación en Polonia, la falda de flecos de la cantante se deslizaba repentinamente, dejándola en ropa interior sobre el escenario.

JLo, lejos de mostrarse incómoda, manejó la situación con naturalidad: "Estoy aquí en medio en ropa interior", decía entre risas al darse cuenta lo ocurrido.

Luego bromeó con el público comentando: "Me alegro de llevar ropa interior... Normalmente no la llevo". Para rematar, lanzaba la falda al público: "No la quiero de vuelta", decía.

El tour, que incluye tanto los grandes éxitos de su carrera como su álbum más reciente This Is Me… Now, continuará por Asia Central y tendrá su fin en Cerdeña, Italia.