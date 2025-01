La reacción de Brad Pitt tras saber que han estafado 800.000 euros a una mujer haciéndose pasar por él: "Es terrible"

Brad Pitt ha vuelto a ser utilizado para estafar a mujeres en redes sociales haciéndose pasar por él, el último caso ha sido el de Anne, una mujer francesa a la que han estafado 800.000 euros al engañarla mandándole fotos creadas con IA y haciéndola creer que podía llegar a tener un relación sentimental.

Antes de este caso, una mujer de Granada sufrió el mismo engaño y le estafaron 170.000 euros tras prometerle que harían una película juntos. Ahora, el representante de Brad Pitt ha hablado en su nombre con el medio E! News donde expresa su preocupación por estos casos:

"Es terrible que los estafadores se aprovechen de la fuerte conexión de los fans con las celebridades, pero este es un recordatorio importante para no responder a mensajes en línea no solicitados, especialmente de actores que no tienen presencia en redes sociales".

Brad Pitt en la premiere de 'Babylon' en Londres | Getty

Se sabe que Brad no tiene ninguna cuenta verificada en redes, pero a pesar de esto, son muchas las víctimas que han creído que sí las tenía, en concreto Anne, la última víctima de estas estafas, quien asegura haber perdido todos los ahorros de su vida y padece una depresión a causa del engaño.

Por su parte, Brad Pitt firmaba a principios de enero el divorcio con Angelina Jolie después de una larga batalla judicial que llevan peleando desde el año 2016. Además, el intérprete está disfrutando de una etapa sentimental muy bonita después de consolidar su relación con su novia Ines de Ramón con quien tiene muchos planes de futuro.