Se hacen pasar por Brad Pitt con estas locas fotos falsas y estafan a una mujer 800.000 euros: "Merecen el infierno"

Son muchos los estafadores que se han hecho pasar por estrellas de Hollywood, y en concreto, por el actor Brad Pitt, por el que ya se han hecho pasar en más de una ocasión como cuando estafaron a esta mujer española. Ahora, hay un nuevo caso, Anne, una mujer francesa de 53 años divorciada de un millonario, ha sido la víctima de esta nueva estafa.

La mujer ha decidido contar su historia en el programa francés de televisión Sept à Huit on TF1, donde ha relatado que recibió un mensaje de alguien que decía ser Jane Etta Pitt, la madre del actor, asegurando que Anne era la chica que su hijo necesitaba.

Tiempo después, la mujer comenzó a recibir mensajes del mismísimo Brad Pitt, o eso le hicieron creer. Estos mensajes estaban acompañados de promesas eternas de amor, e incluso una declaración de matrimonio.

"Al principio me dije a mí misma que era una estafa, que era ridículo", aseguró Anne en Sept à Huit. "Pero no estoy acostumbrada a las redes sociales y no entendía realmente qué estaba pasando", comenta.

Brad Pitt y su novia Ines de Ramon | Gtres

Pero lo que hizo que Anne cayese en esta mentira fue la labia del falso actor. "Hay pocos hombres que te escriban así. Me encantó el hombre con el que estaba hablando. Sabía cómo hablar con las mujeres", dice a los medios franceses.

Cuando la hija de Anne se enteró de lo sucedido inmediatamente advirtió a su madre de que todo era una loca estafa, pero no sirvió de mucho, ya que la mujer estaba totalmente convencida y segura de su relación amorosa.

Con la confianza de Anne en la palma de su mano, el falso Brad Pitt pasó al siguiente nivel para lograr mantener la ilusión de la mujer. Comenzó enviando imágenes editadas con ayuda de la inteligencia artificial donde se puede ver al falso actor en una cama de hospital, incluso con un cartel anunciando a los cuatro vientos su amor por Anne.

Tras esto, el estafador le pidió que le enviase una cantidad ingente de dinero, unos de 800.000 euros, para pagar su tratamiento contra el cáncer de riñón que aseguraba tener, a lo que la mujer accedió porque le dijeron que no podía tener acceso a sus cuentas ya que estaban bloqueadas por el proceso de su divorcio con Angelina Jolie.

Esta relación no tardó mucho en llegar a su fin. Fue cuando salieron unas fotos del actor real con su nueva novia, Inés de Ramon, cuando Anne se dio cuenta de lo que había sucedido realmente y puso una denuncia a la policía por estafa.

Por su parte, Anne, se encuentra en un estado delicado de salud mental debido a lo sucedido: "Me pregunto por qué me eligieron para hacerme tanto daño. Nunca he hecho daño a nadie. Esta gente se merece el infierno", termina diciendo.