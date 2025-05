Rachel Zegler protagonizará junto a Marisa Tomei la comedia dramática She Gets It From Me tras Blancanieves

Tras su comentado paso como Blancanieves en el remake de Disney, Rachel Zegler ya tiene nuevo proyecto en camino. La actriz, ganadora del Globo de Oro por West Side Story, se unirá a la oscarizada Marisa Tomei en She Gets It From Me, una comedia dramática dirigida por Julia von Heinz (conocida por And Tomorrow the Entire World), según informa en exclusiva Variety.

La película, basada en hechos reales, narra la historia de Nicky (Zegler), una joven cuya fiesta de compromiso se convierte en el punto de partida de una intensa búsqueda para encontrar a su madre biológica, Charlotte (Tomei), una exestrella punk con problemas de adicción. Madre e hija, marcadas por el abandono y los excesos, se embarcan en un caótico y emotivo viaje de reconciliación que desafía todos los convencionalismos.

Como adelanta la sinopsis oficial: "YouTube está lleno de reencuentros familiares emocionantes, pero nadie graba el desastre que viene después".

La directora Julia von Heinz ha descrito el proyecto como una historia profundamente humana: "La verdad emocional de esta película, que refleja aspectos de nuestras propias vidas, convierte este relato en una experiencia divertida e inmersiva. El guion de Jay retrata las relaciones familiares en su forma más honesta: absurdas pero conmovedoras, confusas pero auténticas."

La película ha iniciado sus ventas internacionales en el Marché du Film de Cannes a través de la compañía Embankment y podría llegar a las pantallas en 2026.

Zegler continúa consolidando su carrera con papeles de peso tras su debut en West Side Story, su participación en Los Juegos del Hambre: Balada de Pájaros Cantores y Serpientes, y su reciente anuncio como Evita en el legendario London Palladium.

Por su parte, Tomei —ganadora de un Oscar y nominada en tres ocasiones— alterna con soltura cine independiente y producciones de gran estudio, destacando por su papel de May Parker en el Universo Marvel y por cintas como She Came to Me, que causo sensación en la Berlinale, y la comedia Upgraded de Prime Video.