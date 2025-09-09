Quién toma Ozempic en Hollywood: así es el controvertido medicamento que hace perder peso a las celebridades

Es la palabra en boca de todos este 2025: Ozempic. En Hollywood y también en el resto del mundo. Este medicamento inyectable, que se utiliza principalmente para el tratamiento de la diabetes tipo 2, ayuda a reducir los niveles de glucosa en sangre al estimular la liberación de insulina y disminuir la producción de glucagón. Pero no solo eso, sino que contribuye a la pérdida de peso, ya que retrasa el vaciamiento gástrico y genera sensación de saciedad.

Es por ello que el Ozempic se ha convertido, más que en un medicamento, en una moda. Casi en un culto. Parece una opción "milagro" para adelgazar, aunque ignorando los efectos secundarios o negativos que puede conllevar. Y cuando un famoso da un cambio radical a su imagen, los medios y los usuarios de las redes sociales se empiezan a preguntar si este medicamento (u otros similares como el Mounjaro) han tenido algo que ver. Son pocos los que lo confiesan, eso sí.

Kathy Bates, la mítica actriz de Misery que ahora protagoniza la serie Matlock, habló el año pasado con la revista People sobre haber perdido más de 45 kilos. "Se ha hablado mucho de lo he conseguido gracias al Ozempic, pero tengo que convencer a la gente de que hubo un duro trabajo por mi parte, especialmente durante la pandemia. Es muy difícil decir basta". La actriz, diagnosticada con diabetes tipo 2, sí ha utilizado este fármaco, pero asegura que también ha cambiado su alimentación.

Kathy Bates en 2025 | Cordon Press

Kathy Bates en 2014 | Gtres

Por su parte, Eric Stonestreet, conocido por su papel de Cameron en Modern Family, dijo a People que el uso de Mounjaro había sido "un punto de inflexión" para él y que "ha cambiado mi estilo de vida, mi forma de comer y mi forma de hacer ejercicio".

Mitchell y Cameron en Modern Family | Antena 3

Eric Stonestreet en 2025 | Cordon Press

Es el mismo medicamento que ha usado las cómicas y actrices Whoopie Goldberg y Rosie O'Donnell. Esta última lleva tomándolo desde finales de 2022, y este mes de mayo subió una foto a Instagram diciendo: "No puedo creer que esta sea yo ahora".

Rosie O'Donnell en 2006 | Gtres

El pasado mes de abril, la cantante Meghan Trainor también reconocía su uso. "No, no me veo como hace 10 años. He estado en un proceso para ser la versión más saludable y fuerte de mí misma, tanto para mis hijos como para mí. He trabajado con una dietista, he hecho cambios radicales en mi estilo de vida, he empezado a hacer ejercicio con un entrenador y sí, recurrí a la ciencia y al apoyo (¡un saludo a Mounjaro!) después de mi segundo embarazo", comentaba en Instagram.

Meghan Trainor en 2025 | Gtres

Meghan Trainor en 2016 | Gtres

Oprah Winfrey, Kelly Clarkson, Tori Spelling, Rebel Wilson o Tracy Morgan son algunas otras celebridades que han admitido usar alguno de estos medicamentos para perder peso. También la cómica Amy Schumer, quien contó que tuvo que dejarlo porque se sentía "muy enferma": "No podía jugar con mi hijo. Estaba muy flaca y él me estaba lanzando una pelota y no podía cogerla", comentó en el programa Watch What Happens Live en junio de 2023.

Oprah Winfrey en los Globos de Oro 2024 | Gtres

Por supuesto, el uso de Ozempic y similares no puede tomarse a la ligera (y debe ser prescrito por un médico). Puede presentar distintos efectos secundarios, desde los más frecuentes (náuseas, vómitos, diarrea, dolor abdominal o estreñimiento) hasta otros más graves (como podrían ser pancreatitis, problemas en la vesícula biliar o hipoglucemia), además de que en algunos estudios animales se ha observado un posible aumento del riesgo de cáncer de tiroides.

Y en el lado más frívolo de los efectos secundarios, también surge una contrariedad estética, eso que algunos denominan "cara Ozempic". Estos fármacos pueden reducir no solo la grasa facial más profunda, que proporciona un volumen juvenil a la cara, sino también una capa especial debajo de la piel llamada tejido adiposo blanco, afectando tanto la estructura de la piel y su apariencia como a la capacidad de rejuvenecimiento.