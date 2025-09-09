Atresmedia Cine celebrará su 25 aniversario en el Festival de San Sebastián con la presentación de sus próximos estrenos

Atresmedia Cine regresa un año más al Festival Internacional de Cine de San Sebastián para celebrar su ya tradicional evento de presentación de nuevos proyectos. Una cita ineludible en el marco del festival que este año adquiere un significado especial, ya que supondrá la gran celebración del 25 aniversario de la productora cinematográfica de Atresmedia, consolidada como referente y motor del cine español.

El acto tendrá lugar el martes 23 de septiembre y estará encabezado por Jaime Ortiz de Artiñano, director general de Atresmedia Cine, quien brindará por los hitos alcanzados en este cuarto de siglo y compartirá con los asistentes la visión de futuro de la productora.

A lo largo de estos 25 años, Atresmedia Cine se ha convertido en pieza clave de la industria cinematográfica nacional, respaldada por los principales profesionales del sector y responsable de algunos de los mayores éxitos de taquilla. Su liderazgo se reafirmó en 2024, año en el que volvió a encabezar la recaudación del cine español por sexto año consecutivo, alcanzando más del 50% de cuota de mercado y alzándose con reconocimientos tan relevantes como el Goya a la mejor película para La infiltrada.

En 2025 continúa con un liderazgo sostenido en taquilla con más del 45% de cuota de mercado y más de 3 millones de espectadores acumulados gracias a títulos como Padre no hay más que uno 5, Sin cobertura, Un funeral de locos o Mikaela.

La presentación en San Sebastián incluirá avances exclusivos de los próximos estrenos de la productora y contará con la presencia de cineastas, intérpretes y rostros destacados de los títulos que llegarán próximamente a los cines. Películas como Siempre es invierno, lo nuevo de David Trueba, que se estrenará en salas de cine el 7 de noviembre, o Cada día nace un listo, el esperado regreso de Arantxa Echevarría tras alzarse con el Goya, serán algunas de las películas que formarán parte de un acto cargado de sorpresas y de caras conocidas.

Atresmedia refuerza su presencia en el Festival de San Sebastián con el estreno en primicia de dos de las próximas producciones originales de atresplayer: La Ruta. Vol. 2: Ibiza, segunda temporada de la aclamada La Ruta, y 33 días, protagonizada por José Manuel Poga y Julián Villagrán e inspirada en la historia real de la fuga de dos presos de la cárcel de Ponent de Lleida.

Atresmedia Cine, motor del cine español

ATRESMEDIA CINE lleva 25 años siendo uno de los principales motores de la industria cinematográfica española. La productora del grupo ATRESMEDIA nació con el objetivo de fomentar el cine español en la gran pantalla, utilizando al máximo el potencial de ATRESMEDIA, con sus canales de televisión y cadenas de radio, como vías de comunicación. ATRESMEDIA CINE lleva seis años seguidos ostentando el título de líder de taquilla del cine español.

Las películas de ATRESMEDIA CINE abarcan una gran diversidad de géneros cinematográficos y de públicos, firmadas tanto por profesionales consolidados como por grandes promesas del sector. En su filmografía se encuentran éxitos de crítica y espectadores como La isla mínima, El reino, Vicky Cristina Barcelona, 3 metros sobre el cielo, las sagas Torrente y Padre no hay más que uno, y éxitos internacionales como El cuerpo y Contratiempo de Oriol Paulo. En su palmarés cuenta con premios Goya a la mejor película para La isla mínima y La infiltrada, y la nominación al Oscar a la mejor película de animación para Klaus. ATRESMEDIA CINE también apuesta por el circuito de festivales como socio mediático del Festival de Málaga desde su inicio.

En 2024 lideraron la taquilla del cine español con más de 40 millones de euros de recaudación y más de 6 millones de espectadores. Las tres películas más taquilleras del año contaron con la participación de ATRESMEDIA CINE: Padre no hay más que uno 4 de Santiago Segura, La infiltrada de Arantxa Echevarría y Buffalo Kids de Pedro Solís y Juan Jesús García Galocha. También estrenaron éxitos como Casa en llamas de Dani de la Orden y La familia Benetón de Joaquín Mazón. Los últimos estrenos de la productora también han logrado gran reconocimiento, ganando 5 Premios Goya, 8 Medallas del Círculo de Escritores Cinematográficos, 6 Premios Platino, 4 Premios Feroz, 3 Premios Forqué, 3 Premis Gaudí, 2 Premios de la Unión de Actores y Actrices y un Premio ALMA.

ATRESMEDIA CINE continúa reforzando su labor creativa y de producción con nuevos proyectos. La productora ha estrenado en 2025 Mikaela de Daniel Calparsoro, Un funeral de locos de Manuel Gómez Pereira, Padre no hay más que uno 5 de Santiago Segura y Las irresponsables de Laura Mañá y Sin cobertura de Mar Olid, y próximamente estrenará en cines Siempre es invierno de David Trueba, Coartadas de Martín Cuervo, Abuela tremenda de Ana Vázquez y Cada día nace un listo de Arantxa Echevarría, entre otras. También seguirá ejerciendo el papel del motor del cine español produciendo más de una docena de largometrajes.