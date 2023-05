¿Qué relación hay realmente entre Tritón y Úrsula? El remake de 'La Sirenita' revela su pasado

Después de una larga espera, por fin, el remake en acción real de 'La Sirenita' se ha estrenado con Halle Bailey como la gran protagonista de la cinta interpretando a Ariel de una forma magistral. Tanto que se considera que es la mejor adaptación de Disney.

La cinta es bastante fiel a la historia central de Ariel, la hija menor del rey Tritón quien sueña con salir del mar y vivir en el mundo exterior. Pero, hay ciertos cambios con respecto a la versión de 1989. ¡Cuidado hay spoilers si no has visto la película todavía te recomendamos que no sigas leyendo!

Una de las variaciones más llamativas es la relación que une a Tritón, el rey del Océano, con Úrsula, la Bruja del Mar. En esta ocasión personajes interpretados por Javier Bardem y Melissa McCarthy, respectivamente.

Tritón en 'La Sirenita' | Disney

En la versión animada de finales de los 80 se sabe que Úrsula antes vivía en el palacio real pero que Tritón la desterró y, por eso, la villana empieza su venganza contra el rey del océano.

Úrsula y Ariel en un fotograma de 'La Sirenita' | Disney

Pero en esta ocasión se revela un dato que da más profundidad a la historia, y es que Úrsula es la hermana menor de Tritón y, por lo tanto, tía de Ariel.

La Bruja del mar también fue expulsada del palacio real y, en toda la cinta, de pueden ver lo celos que el personaje de Melissa McCarthy tiene a Tritón llegando a decir que su padre solo consentía a su hermano mayor y a ella la dejó de lado.

Javier Bardem como el Rey tritón en 'La Sirenita' | Disney

El papel de Úrsula está inspirado en la bruja marina, que no tiene nombre, que aparece en el cuento original de Hans Christian Andersen. Aunque aquí no es la villana de la historia.

Pero la idea de que haya un parentesco entre Tritón y Úrsula ya se planteó en la cinta de dibujos del 89 pero fue solo un borrador, finalmente se descartó mostrar estos lazos familiares en la versión definitiva.