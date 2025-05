Lo que Ana de Armas más "odió" hacer en su última película: "Fue horrible, estaba aterrada"

Ana de Armas ha conseguido abrirse paso como una de las actrices más cotizadas de Hollywood. Desde su consagración internacional con cintas como Blade Runner 2049 y su aclamado papel como Marilyn Monroe en Blonde, hasta su reciente fichaje por la franquicia de acción John Wick con el spin-off Ballerina, la intérprete cubano-española no deja de sorprender.

Pero no todo en su carrera ha sido cómodo o natural, y recientemente ha revelado cuál ha sido, sin duda, uno de los momentos más incómodos para ella.

La confesión ha sido durante su participación en Hot Ones, el popular programa en el que los famosos responden preguntas mientras comen alitas cada vez más picantes. Un formato que, entre risas y sudor, suele sacar declaraciones inesperadas de sus invitados. Y Ana no fue la excepción.

Durante la entrevista, la actriz sorprende al revelar que hay algo que detesta mucho más que las escenas de acción o los rodajes exigentes: cantar en pantalla. La actriz asegura que prefiere mil veces las secuencias físicas que enfrentarse a una canción, como le ocurrió en la película de supervivencia Eden, dirigida por Ron Howard.

"Lo odié", confiesa de Armas sin rodeos. "Recuerdo cuando hablé con [el director] Ron. Y le dije: 'Ron, de verdad creo que debería hacer playback. Esto no es lo mío'. Y él simplemente no quería oírlo. Me decía: 'No, vas a cantar. Vas a cantar. Si lo haces mal, es bueno para el personaje'. Y yo le decía: 'Ya, pero la gente no sabe eso'".

La actriz insistió, pero no logró cambiar la opinión del director. "No pude convencerle para que me dejara hacer playback, así que tuve que aprenderme la canción. Fue horrible. Estaba aterrada. Preferiría hacer 100 escenas de acción antes que cantar esa canción", confiesa. "Fue aterrador porque además era delante de todos los actores. Me sentí muy expuesta y vulnerable, y desde luego no es uno de mis talentos".

A pesar de ese mal trago, Ana de Armas también cuenta que aceptó participar en Eden porque le atraía el reto. "Me asusté un poco, y le dije [a Ron] que estaba nerviosa porque era algo muy fuera de lo habitual", cuenta. "Él fue muy comprensivo y estaba entusiasmado. No hubo ninguna duda de que quería hacerlo. Quería el desafío".

Eden, que aún no tiene fecha de estreno, también cuenta en su reparto con Sydney Sweeney, Jude Law y Vanessa Kirby, y promete ser una intensa historia de supervivencia en la que, al parecer, Ana de Armas se enfrentó no solo a la naturaleza... sino también a uno de sus mayores miedos.

Por el momento, la actriz estrena Ballerina como protagonista de acción este 6 de junio.