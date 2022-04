Scarlett Johansson y Chris Evans volverán a estar juntos en pantalla tras su paso por Marvel Studios. Los actores dieron vida a Viuda Negra y Capitán América, respectivamente, durante una década en la que se enfrentaron desde espías de Hydra hasta amenazas galácticas como la de Thanos.

Ahora, después de 'Vengadores: End Game', su última película juntos, sus fans están de enhorabuena por que según ha desvelado Deadline, las estrellas protagonizarán 'Project Artemis'. El film lo dirigirá Jason Bateman y, a pesar de que el argumento está bajo secreto, se sabe que se ubicará en la carrera espacial.

Bateman, que actualmente estrena la última temporada de 'Ozark', ha dirigido anteriormente episodios para 'El visitante', 'Arrested Development' y un par de largometrajes. Esta vez lo hará para Apple TV, la cual se está creciendo a pasos agigantados en el mundo de las plataformas de streaming.

Asimismo, el protagonista de 'El Capitán América' ha mostrado su entusiasmo al compartir la noticia por sus redes sociales: "¡MUY emocionado con esta!".

Si bien 'CODA' se convirtió en el primer film de streaming en ganar el Oscar a Mejor Película, la plataforma de la manzana está produciendo la próxima película de Martin Scorses, 'Killers of the Flower Moon' y estrenará la nueva cinta de Henry Cavill, 'Argylle'.

De hecho, Scarlett Johansson y Chris Evans también iban a estar en 'Ghosted' para Apple TV, pero debido a problemas con su agenda, la actriz abandonó este proyecto en el que se mantiene Evans y se ha unido Ana de Armas. La estrella cubana repetirá con el intérprete después de 'Puñales por la espalda' y 'El espía gris'. Esta película de los hermanos Russo les juntará con Ryan Gosling.

Pero esta no será la única colaboración entre Evans y Johansson. Junto a 'Project Adam', se espera el remake en forma de musical de 'Little Shop of Horrors'. Por su parte, la actriz estará en lo nuevo de Wes Anderson, 'Asteroid City'.

La pareja de intérpretes se conoce desde jóvenes, cuando actuaron en 'The Perfect Score' en 2004. Casi 20 años después, siguen siendo amigos en una de las relaciones más sólidas de Hollywood que afianzó Marvel. Su vinculación con la Casa de las Ideas terminó, al menos con sus personajes, aunque con el Multiverso nunca se sabe.

