La franquicia de 'Animales Fantásticos' ha sufrido varios reveses en los últimos años que han puesto en duda la continuidad de la saga.

En un principio anunciada con cinco películas, entre la polémica de la autora J.K. Rowling, y por consiguiente la ausencia de Katherine Waterston, y el despido de Johnny Depp tras su juicio en Reino Unido, la tercera entrega no cumplió las expectativas esperadas en taquilla.

Desde entonces el futuro de 'Animales Fantásticos' ha estado en el aire y los fans no han hecho más que especular sobre si la saga conseguirá salir adelante.

Ahora, IndieWire ha preguntado a su protagonista, Eddie Redmayne, lo que sabe al respecto. Y lo cierto es que el intérprete de Newt Scamander parece estar tan 'in the dark' como el resto de nosotros.

"No sé nada. Es más una pregunta para J.K. Rowling y David Yates y Warner, pero no lo sé, me temo", confiesa, pasando la bola a la autora, el director y el estudio. "No puedo añadir más a eso", afirma, preocupando a los fans por no parecer muy posible.

Aunque lo que sí tiene claro es el cariño que ha tomado al mago en estos años: "Amo interpretar a Newt, es un hombre adorable", dice ante la posibilidad de poder continuar la historia.

'Animales Fantásticos: Los secretos de Dumbledore' se estrenó el pasado año con opiniones muy enfrentadas sobre el rumbo que había tomado la historia o la sustitución de Mads Mikkelsen en el lugar que dejaba Johnny Depp como Grindelwald.

Ahora, queda esperar para ver si una cuarta película está en mente del estudio y de Rowling, guionista de las películas pues esta vez no hay novelas en las que basarse.

