J.K. Rowling habla tajante de su ausencia en el especial de 'Harry Potter': "No quería hacerlo"

Al universo 'Harry Potter' aún le queda mucho recorrido. Así lo prueban las últimas entregas de 'Animales Fantásticos', o las declaraciones de los nuevos directivos de Warner, que apuntan a una expansión de la franquicia con nuevos contenidos.

Hasta que eso ocurra, los fans del joven mago podrán seguir reviviendo el encuentro que protagonizaron los protagonistas de las películas originales con motivo de su 20 aniversario. Un reencuentro que dio de qué hablar por las curiosas anécdotas que revelaron Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson y compañía.

Pero también por una importante ausencia: la de J.K. Rowling, escritora de los libros y creadora del mundo mágico de Hogwarts. En lugar de asistir personalmente, desde la producción del especial decidieron utilizar material de archivo de ella, algo de lo que ya habló su equipo en su día, diciendo que esas imágenes eran ya "lo suficientemente adecuadas".

Una ausencia que, sin embargo, muchos achacaron a la polémica que envuelve a la escritora desde hace tiempo por sus declaraciones sobre las personas trans y la comunidad LGTBQI+, a las que ya reaccionaron los protagonistas de la saga, posicionándose en contra de las mismas. Incluso Rupert Grint lo hizo, como puedes ver en el vídeo de arriba.

Ahora ha sido J.K. Rowling la que ha hablado abiertamente sobre los motivos por los que no estuvo presente en la reunión. Como explicó su equipo previamente, sí fue invitada a la cita, algo que ha reiterado en ella en una entrevista con Graham Norton: "Nadie me dijo 'No vengas'. Me pidieron ir y yo decidí que no".

Sobre esta decisión, comenta que no la tomó por nada relativo a la controversia previa, sino por una cuestión relativa al motivo del reencuentro: "Decidí que no quería hacerlo. Pensé que eso iba más sobre las películas que sobre los libros, a mi juicio".

J.K. Rowling y Emma Watson | Getty Images

Y aunque no se reuniera con el elenco de las películas para rememorarlas, también ha reconocido en una entrevista que mantiene relación con algunos de los actores: "Con algunos más que con otros, pero eso siempre ha sido así. Simplemente conocí a algunos mejor que a otros".

