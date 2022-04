Mads Mikkelsen ('Animales Fantásticos') rompe su silencio sobre la controversia con J.K. Rowling

'Animales Fantásticos: Los secretos de Dumbledore' ya está en cines con Mads Mikkelsen estrenándose como Gellert Grindelwald.

El actor danés llega para sustituir a Johnny Depp, que fue invitado a abandonar la franquicia cuando perdió el juicio por difamación contra el diario The Sun por llamarle "maltratador de esposas" sobre su exmujer Amber Heard.

Ahora Johnny Depp está inmerso en una nueva batalla legal en Estados Unidos directamente con Heard, mientras que Mikkelsen ha tomado el testigo del famoso villano de la franquicia 'Animales Fantásticos'.

La crítica parece haber coincidido en que la interpretación de Mikkelsen como Grindelwald cumple con creces en 'Los secretos de Dumbledore', y el actor, que estuvo durante meses capeando el temporal de la polémica con Depp y su reemplazo, ahora ha roto su silencio sobre otra controversia que rodea a la saga: la de J.K. Rowling.

La guionista de 'Animales Fantásticos' y absoluta creadora del mundo 'Harry Potter' lleva años envuelta en una polémica por sus palabras sobre la comunidad trans que fueron calificadas de tránsfobas, aunque pudimos volver a verla en público en la premiere de 'Los secretos de Dumbledore' en Londres.

J.K. Rowling en la premiere de 'Animales Fantásticos: Los secretos de Dumbledore' | Getty

Mads Mikkelsen habla claro sobre J.K. Rowling y su polémica

Ahora Mikkelsen ha dado su reflexivo punto de vista al respecto en GQ.

"La gente lo trata con un poco de frivolidad, como, '¿no es una desgracia?'. Y cada vez que le preguntas a alguien, realmente no está claro lo que dijo. Pero si la reacción ha sido tan loca, tenemos que tener mucho cuidado de saber de lo que estamos hablando... Tengo la costumbre de no comentar sobre cosas de las que no sé nada, y de hecho creo que eso le vendría bien a todo el mundo", asegura.

"No sé cuál es la solución. Ningún discurso de odio contra las mujeres o las personas trans, sería un buen comienzo. Pero tenemos que ser honestos, y a mí me parece, que cuando conviertes la ciencia en ideología, y la política en ciencia, ya no estás hablando desde un lugar honesto. Y creo que eso enturbia las aguas en cuanto a de qué lado estás, y pocas veces lleva a nada bueno", reconoce.

Sobre su futuro en la franquicia, Mads responde también con sinceridad.

"Creo que estoy [comprometido]. No estoy seguro de cómo funciona. Supongo que si quieren que acabe el trabajo, necesitan a Grindelwald de vuelta".

Seguro que te interesa

Emma Watson ('Harry Potter') cuenta cómo "se fue de casa" con 10 años: "Sabía que era mi propia protectora"