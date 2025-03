La policía admite un error en el caso de la muerte de Gene Hackman y su mujer

Gene Hackman, de 95 años, y su mujer Betsy Arakawa, de 63 años, fueron hallados muertos en su casa de Santa Fe, Nuevo México. La policía aún sigue investigando lo sucedido para poder esclarecer qué pudo causarles la muerte. Una de las opciones que se barajaba era la posibilidad de una fuga de gas, pero tras investigarlo se ha concretado que no fue eso lo que les sucedió.

El cuerpo de Hackman fue encontrado muerto en el vestíbulo de su casa, mientras que el de la pianista Arakawa se halló sobre el suelo del baño con varias pastillas tiradas cerca de la encimera. Junto a ella, se dijo que se encontraba el cuerpo sin vida de uno de los pastores alemanes de la pareja llamado Bear, metido en uno de los armarios del baño.

Gene Hackman y su esposa, Betsy Arakawa | Gtres

Pero ahora se ha sabido que la policía cometió un error de identificación, según informa USA Today. Al parecer, Bear se encuentra totalmente sano y a salvo en una guardería para mascotas junto a Nikita, otro de los perros que tenía la pareja.

Según ha esclarecido Sherry Gaber, quiropráctica de animales y amiga de la familia, el perro que se encontró junto a los cuerpos era Zinna, de 12 años. Para Gaber, la muerte de la pareja ha sido un duro golpe, pero al enterarse de que aparentemente Bear era el perro hallado sin vida junto a sus amigos, fue desolador.

Bear acababa de ser adoptado hace unos meses por la pareja, por lo que para Gaber ha sido duro imaginar a sus amigos sin vida junto al energético y saludable cachorro: "No puedo soportar esa imagen. Por eso todo esto es tan angustiante. Simplemente no tiene sentido", comenta.

Todavía no se ha sabido cómo se pudo llegar a una identificación errónea, pero según informa Denise Womack-Avila, una portavoz de la Oficina del Sheriff de Santa Fe: "Nuestros agentes no tratan concaninos a diario y actualmente no puedo hablar sobre la condición o el estado del cuerpo del perro al momento del descubrimiento".

El actor Gene Hackman en marzo de 2024 | Gtres

Aún se sigue investigando de forma exhaustiva las posibles causas de la muerte de la pareja. Según ha informado un amigo cercano, la salud del actor había empeorado y prácticamente se encontraba confinado en su hogar, a diferencia de su mujer, quien se encontraba en muy buena forma.