Penélope Cruz defiende a Ana de Armas por su trabajo en 'Blonde': "Es muy difícil"

La actriz Penélope Cruz, ganadora del Oscar como mejor actriz de reparto en 2009 por 'Vicky Cristina Barcelona', ha alabado el trabajo de la actriz hispanocubana Ana de Armas en 'Blonde', donde hace el papel de Marilyn Monroe.

La joven ha recibido muchas críticas por la película y especialmente por su acento como Marilyn, aunque otros muchos también han aplaudido su trabajo. La opinión está dividida desde su estreno en Netflix, donde está disponible, y Penélope no ha dudado en romper una lanza en favor de la intérprete.

"Me ha encantado su trabajo, me parece que tiene muchísimo talento y creo que es muy difícil interpretar a Marilyn Monroe y ella lo ha bordado", ha asegurado la actriz madrileña, en declaraciones a Europa Press, tras presentar su última película en Madrid, 'En los Márgenes, dirigida por Juan Diego Botto.

Ana de Armas en 'Blonde' | Netflix

El papel de Ana de Armas en 'Blonde' ha logrado posicionarla como una de las principales candidatas de los críticos para lograr el Oscar en los próximos premios de la Academia, que se celebrará el domingo 12 de marzo de 2023.

Hasta el momento, en las 94 ediciones de los Oscar, tan solo dos actores españoles han logrado hacerse con la estatuilla, Javier Bardem (2007) y Penélope Cruz, que no ha dudado en elogiar a Ana de Armas ante la posibilidad de convertirse en la segunda española con una estatuilla.

"Ella me encanta y además me cae muy bien. Nos conocemos un poquito y me parece que tiene muchísimo talento", ha afirmado.

Brad Pitt también la defiende

Ana de Armas y Brad Pitt en el Festival de Cine de Venecia | Getty

Brad Pitt es productor de la película a través de su compañía Plan B. En una entrevista con Entertainment Tonight ha entrado en la polémica por el acento cubano de la intérprete en la película y él lo tiene claro: "Está fenomenal en el papel".

"Es un vestido difícil de ponerse. Han sido 10 años de elaboración, y no fue hasta que dimos con Ana de Armas cuando pudimos pasar la línea de meta", ha contado el actor sobre el proceso de producción de esta película.

Seguro que te interesa

Ana de Armas estuvo al borde de rechazar su papel en 'Puñales por la espalda' por este importante detalle