Paul Mescal critica las comparaciones "perezosas y frustrantes" de su nueva película con Brokeback Mountain

A veces las comparaciones son odiosas y Paul Mescal ha rechazado por completo las que relacionan a su nueva película, The Historyof Sound, con Brokeback Mountain.

El actor ha presentado esta cinta en el Festival de Cannes, un drama romántico queer que protagoniza junto a Josh O'Connor y que aspira a la Palma de Oro.

Sin embargo, el actor ha preferido desmarcarse de los los paralelismos con el film de Ang Lee de 2005 que juntó a Jake Gyllenhaal y Heath Ledger.

Heath Ledger y Jake Gyllenhaal en 'Brokeback Mountain' | Cordon Press

"Personalmente, no veo ningún paralelismo con Brokeback Mountain, salvo que pasamos un rato en una tienda de campaña, pero cada uno tiene su gusto... Pero sí creo que hay una pregunta más importante: ¿por qué creo que no es esa película? Porque, para mí, cuando veo Brokeback Mountain, es una película hermosa, pero aborda la idea de la represión. Y esta película apunta fundamentalmente en la dirección opuesta. Así que, siendo sincero, esas comparaciones me parecen bastante perezosas y frustrantes", ha reconocido en rueda de prensa.

Paul Mescal en el Festival de Cannes | Reuters

Además, el actor de Normal People ha dejado una reflexión sobre la masculinidad: "Para mí, la cuestión de la masculinidad es que está en constante cambio, y creo que en el mundo del cine nos estamos alejando un poco de los macho alfa protagonistas tradicionales. No creo que la película defina ni intente definir o redefinir la masculinidad. Creo que la relación entre Lionel y David es muy subjetiva, y creo que la relación que el público tenga con esa definición de masculinidad es lo que Ben (Shattuck, guionista) y Oliver (Hermanus, director) han hecho. Le han dado al público espacio para proyectar, y creo que eso es importante", opinó.