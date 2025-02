Gracie Abrams se sincera sobre su vida sentimental y planes de San Valentín, ¿sin Paul Mescal?

Gracie Abrams lleva años trabajando dentro de la industria musical, siendo telonera de la icónica Taylor Swift en su gira llamada The Eras Tour o abriendo alguno de los conciertos de la cantante Olivia Rodrigo en el Sour Tour.

Pero sin lugar a dudas, su éxito mundial llegó con el lanzamiento de That's So True, volviéndose rápidamente viral en redes sociales. Ahora, a escasos días de que se celebre San Valentín, la actriz ha expresado cómo es para ella el amor en medio de su relación con el conocido actor Paul Mescal, con quien lleva ya varios meses desde que hicieron su primera aparición pública juntos en noviembre de 2024.

Respecto a cuáles son sus planes para el Día de los enamorados parece que no lo pasará con el actor de Normal People: "Estaré de gira por Alemania, pero en realidad tengo algunos días libres. Mi plan ahora es volar a París y espero que mi productor Aaron Dessner y yo escribamos una canción que nos encante en su estudio en Francia. Todas mis canciones son cartas de amor de una manera u otra, así que ese es mi San Valentín".

Cuando le preguntan sobre las relaciones saludables, la cantante lo tiene claro: "Lo que me encanta de una relación sana es que tu vida no cambia radicalmente. Simplemente encajas el uno con el otro de una manera que resulta positivamente desafiante y profundamente solidaria; es como tener un lugar seguro donde ir", explica para la revista Cosmopolitan.

Para la cantante, el amor debe de sentirse como un "hogar". Además, confiesa: "Mi forma actual de amar es como estar en casa sin importar dónde esté. Si alguna vez te has sentido insegura en una relación, es realmente evidente cuando te sientes segura en una. A las mujeres nos bombardean con tantas voces sobre cómo debería ser o sentir el amor. Pero en mi experiencia, el amor es mejor cuando te preguntas a ti misma: ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué te resulta atractivo? ¿Qué te parece sexy? ¿Dónde te sientes más segura? No hay nada mejor que estar con alguien con quien no tienes que estar actuando".

En relación a su primera experiencia amorosa, la cantante relata: "Estaba en secundaria y era una idiota. ¿Alguna vez sientes la necesidad de volver atrás y disculparte con todos los que te conocieron antes de que te dieras cuenta de lo que estaba pasando? Así es como me siento acerca de la secundaria. Enamorarme en ese momento era algo bastante obsesivo. Amaba todo sobre él. Me sentía muy inspirada y motivada por él, y era mi mejor amigo. Era amor verdadero".

Gracie concluye diciendo: "Escribiré hasta que me muera sobre lo que siento si no recibo una respuesta a los cinco segundos de haber enviado un mensaje, pero en realidad me siento bastante segura en mis relaciones románticas. El listón está muy alto en mis relaciones. No me atrae no sentirme, así que no salgo con personas que me hagan sentir así. Prefiero estar soltera el resto de mi vida que sentirme incómoda en una relación".

Con estas reflexiones sobre el amor, parece que la cantante se encuentra en un buen momento en su vida sentimental, pero también está experimentando un gran momento en su carrera profesional debido a su creciente éxito en la industria musical. Ahora la cantante prepara su primer concierto en Madrid este 8 de febrero.