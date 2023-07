El papel de Matt Damon en 'Oppenheimer' se convirtió en un tema de terapia de pareja con su mujer: "La única excepción"

La nueva cinta del aclamado director Christopher Nolan, está disponible en cines y ya se trata de todo un éxito. 'Oppenheimer' relata el Proyecto Manhattan durante la Segunda Guerra Mundial de la mano de un gran reparto de actores entre los que destacan Cillian Murphy en el papel de J. Robert Oppenheimer, considerado el padre de la primera bomba atómica, Robert Downey Jr., Florence Pugh, Emily Blunt y Matt Damon, quien ya ha trabajado en más ocasiones con el director.

El actor de 'El indomable Will Hunting' participó en 'Interstellar' junto a Nolan en 2014 y, desde entonces, esperaba la oportunidad de volver a trabajar con él en un nuevo proyecto. Damon ha admitido para Entertainment Weekly que, en terapia de pareja, llegó a un acuerdo con su mujer, Luciana Barroso, en el cual el ganador del Oscar se tomaría un descanso de la actuación con la única excepción de que si Christopher Nolan lo llamaba, él debía aceptar el papel.

Matt Damon y Luciana Barroso | Gtres

"Había estado en 'Interstellar', y luego Chris me puso en pausa para un par de películas, así que no estaba en la rotación", ha relatado Damon. "Pero en realidad negocié en terapia de pareja, esta es una historia real, la única excepción para no tomarme un tiempo libre era si Chris Nolan me llamaba".

Casualmente, poco después de cerrar el trato, Nolan le llamó para ofrecerle el papel del general Leslie Groves en 'Oppenheimer'. "Esto va a sonar inventado, pero en realidad es cierto", ha afirmado Damon que ha admitido que no tenía ningún indicio de que recibiría su llamada.

Cillian Murphy y Matt Damon en 'Oppenheimer' | Universal Pictures

"Esto ocurre sin saber si estaba trabajando en algo o no, porque nunca te lo dice”, ha afirmado el actor. “Simplemente te llama de la nada, así que fue un gran momento en mi núcleo familiar".

Damon, que recientemente ha compartido que sufrió depresióndurante el rodaje de una de sus películas, siempre ha recibido el apoyo de su mujer con sus nuevos proyectos y tras 20 años como pareja son, sin duda, uno de los matrimonios más admirados de Hollywood.