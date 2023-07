Matt Damon se sincera sobre la depresión que sufrió en el rodaje de una de sus películas: "Voy a morir aquí"

A veces cuando las cosas no salen como nos esperamos surgen problemas y, de hecho, puede afectar a nuestra salud mental. Así fue el caso de la estrella de 'El indomable Will Huntin', Matt Damon, quien ha revelado durante la premier de su próxima película, 'Oppenheimer', que tuvo depresión mientras rodaba una de sus película. Le surgieron dudas y no sabía si había tomado la mejor decisión al participar en esa obra audiovisual, de la cual no ha querido desvelar el nombre.

"Sin nombrar ninguna película en particular… a veces te encuentras en una película que sabes que quizá no sea lo que esperabas que fuera, y todavía la estás haciendo", comenta Damon en 'Jake's Takes'. "Recuerdo que estaba a la mitad de la producción y todavía me quedan meses e hice que toda mi familia cambiara su lugar de residencia. Recuerdo a mi esposa levantándome porque me cayó una depresión sobre cómo, ¿qué he hecho?", añade.

Damon explica que para salir adelante se apoyó en Luciana Barroso, su esposa, porque siempre buscó ser un actor profesional, aunque tuviese altibajos. "Ella siempre dijo: estamos aquí ahora y me enorgullezco, en gran parte por ella, de ser un actor profesional y lo que significa, ya que haces al día 15 horas y lo das absolutamente todo, incluso en aquello que sabes que va a ser un esfuerzo fallido", agrega.

Matt Damon disfruta de sus vacaciones | Gtres

Aunque Matt no nombre la película en la que estuvo en depresión, ha hablado públicamente que en el pasado actuó en películas que sabía que iban a ser un "desastre". Una de las películas fue 'La Gran Muralla', una trama de monstruos de Zhang Yimou de 2016, que tuvo críticas y que generó controversia por su narrativa.Una obra audiovisual en la que invirtieron más de 150 millones de dólares y que en taquilla no superó los 50 millones.

"Todavía tengo cuatro meses más.Definitivamente voy a morir aquí, pero lo estoy haciendo. Eso es lo más horrible que puedes sentir creativamente. Espero no volver a tener esa sensación nunca más", añade.

Sin embargo, no siempre son malas noticias, ya que el actor formará parte del próximo estreno de Christopher Nolan, 'Oppenheimer', en el que interpreta al director del Proyecto Manhattan, Leslie Groves. Una película que se estrenará el próximo 21 de julio en cines españoles.