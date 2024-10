"Nunca pudo escapar de su adicción": Billie Lourd se rompe en el que sería el cumpleaños de su madre Carrie Fisher

Carrie Fisher falleció en 2016 y su madre Debbie Reynolds pocos días después, dejando a su hija Billie Lourd devastada ante la inmensa pérdida.

En los últimos años Lourd se ha centrado en formar una familia junto a su marido Austen Rydell, y actualmente se ha animado a volver a ponerse delante de la cámara y tiene dos nuevos proyectos: That Friend y Love Language.

Cada año Billie recuerda con cariño a su madre en su cumpleaños e intenta hacer algo especial por ella o que siempre quisieron hacer juntas, pero este año admite que le ha podido la "tristeza" en una desgarradora carta. La puedes leer traducida a continuación.

"Mi madre habría cumplido 68 hoy. Los cumpleaños de personas muertas son raras, cuanto menos. Cada año en el cumpleaños de mi madre intento celebrarla todo lo que puedo, pero hoy la verdad quería celebrarla estando con ella. Hay años que mi duelo me hace sentir la calidez de su amor, otros años me hace enfadar, otros años me siento adormecida, pero hoy cuando me levanté solo me sentía triste. No quería celebrar, solo quería a mi mamá", reconoce.

"Mi tristeza se apoderó de mí así que busqué en google 'edad media de muerte en mujeres' (oohh qué búsqueda más divertida Billie!!! prometo que el resto de mi historial de búsquedas tiene unas vibes más divertidas?) y Google me dijo que 60. 60 es jodidamente joven para morir. Entonces busqué muertes por sobredosis (otra mañana divertida google!!!) y es más de 100 mil personas al año. Hice todo lo que estaba en mi poder para ayudar a mi madre a mantenerse sobria pero tristemente mi madre nunca pudo escapar de su adicción", se lamenta la actriz.

"Pero mientras estaba viva siempre compartió los altibajos de su lucha con otros, esperando que pudiera ayudarles a escapar de su propia adicción. Como adictos, ser honestos sobre la lucha es la única forma de avanzar. Y lo mismo para aquellos de nosotros también afectados por la lucha. Le mando todo mi amor a cualquiera que haya perdido a alguien por adicción a las drogas. No estás solo", termina asegurando.