Billie Lourd carga contra los hermanos de su madre, Carrie Fisher, y los acusa de monetizar su muerte: "No quiero formar parte"

La joven actriz Billie Lourd perdió a su madre, Carrie Fisher, y a su abuela Debbie Reynolds en cuestión de dos días en 2016, sin duda la etapa más difícil de su vida.

Lourd, que ha tenido dos hijos desde entonces y ha homenajeado a su madre con su nombre, ha vivido su duelo de forma privada aunque sí ha compartido algunos recuerdos y momentos emotivos sobre su "momby" y su abuela.

Ahora Billie se ha puesto más seria y dura que nunca publicando un comunicado contra sus tíos, es decir, los hermanos de su madre, todo a raíz de haberse negado a invitarles a la ceremonia donde Carrie Fisher tendrá su estrella en el Paseo de la Fama. Billie ya celebró la estrella de Mark Hamill en 2018 en una emotiva ceremonia que puedes recordar arriba.

"He visto las publicaciones y la nota de prensa del hermano y hermana de mi madre. Me disculpo con cualquiera que esté leyendo esto por sentir la necesidad de defenderme públicamente de estos miembros de la familia. Pero desafortunadamente, como ellos me han atacado públicamente, tengo que responder públicamente. La verdad es que no les invité a la ceremonia. Y ellos saben por qué", adelanta tajante la actriz tras decidir pronunciarse.

"Días después de la muerte de mi madre, su hermano y su hermana eligieron procesar su duelo públicamente y monetizar su muerte, haciendo múltiples entrevistas y vendiendo libros individuales por mucho dinero, con la muerte de mi madre y mi abuela como tema principal", asegura Billie.

"Me enteré de que habían hecho esto por la prensa. Nunca me consultaron o consideraron cómo afectaría a nuestra relación. La verdad de la complicada relación de mi madre con su familia solo la sé yo y aquellos que de verdad eran cercanos a ella. Aunque reconozco que tienen todo el derecho a hacer lo que consideren, sus acciones fueron dolorosas para mí en el momento más difícil de mi vida. Elegí y todavía elijo lidiar con su muerte de una forma muy diferente", reconoce.

Sus tíos, Todd Fisher, Tricia Leigh Fisher y Joely Fisher, aseguraban estar devastados de haberles negado la invitación al evento.

"Por alguna razón equivocada y bizarra nuestra sobrina ha decidido no incluirnos en este épico momento de la carrera de nuestra hermana. El hecho de que su único hermano y dos hermanas hayan sido deliberadamente excluidos es muy impactante", afirmaban en Instagram.

Pero Billie no ha dudado en volver a responder.

"Sus palabras una vez más confirman que mis instintos eran correctos. Para aclarar, no hay ningún 'feud'. No tenemos relación. Esto ha sido una decisión consciente por mi parte para romper el bucle de un modo de vida del que no quiero formar parte, ni yo ni mis hijos", afirma.

"Este momento es sobre Carrie Fisher y todo lo que consiguió y lo que significó para el mundo. Me voy a centrar en eso", da por concluido Lourd.