La relevancia del juicio que disputan Johnny Depp y Amber Heard ha hecho que las personas más interesadas examinen cada detalle. Desde que el caso por difamación comenzara el pasado 11 de abril, los testimonios más impactantes así como otros momentos curiosos han ido formando una historia cada vez con más implicados.

De esta manera, la credibilidad de la actriz sufrió un duro revés cuando varias voces señalaron sus presuntas mentiras. Y es que, Heard ha sido tachada de mentirosa por una marca de maquillaje y de no haber pagado lo prometido a una asociación benéfica con el acuerdo de su divorcio de Depp. Por ello, muchos se preguntan por las consecuencias legales que pueden llegar a tener los actores y que puedes descubrir en el vídeo de arriba.

Estos hechos, entre otros, le llevaron a despedir a su equipo de relaciones públicas y contratar uno nuevo en mitad del juicio, capitaneado por David Shane, quien ahora tampoco ha escapado de la polémica.

Diversas informaciones como las que aporta la escritora Jessica Reed, señalan que el jefe de publicidad de Heard habría tenido conducta sexual inapropiada con distintas mujeres.

"Conocí a este hombre en la aplicación de citas Raya. Me llevó a dos citas y luego trató de aprovecharse completamente de mí en su condominio de West Hollywood", ha desvelado una fuente aportando capturas de pantalla. "Cuando me negué a la mayoría de las cosas que me pidió que le hiciera, me echó".

Esta información ha sido corroborada por el portal web PJ Media, el cual ha asegurado que los responsables de la 'app' de citas llamada Raya confirmaron que Shane tuvo reportes en su contra.

Tras estas revelaciones, Shane se ha borrado todos sus perfiles en las redes sociales, mientras que Jessica Reed, quien se hizo eco de este caso, ha asegurado que ha recibido amenazas por haber destapado el caso.

La supuestas infracciones que ha cometido el nuevo relaciones públicas de Amber Heard

Paralelamente, gracias a que el juicio retransmite todas sus sesiones, las redes sociales se han percatado de las supuestas infracciones que ha cometido David Shane en el juzgado.

Así, habría sido captado pasando notas a los abogados de Amber en el juzgado, tocando carpetas confidenciales, hablando con el fotógrafo oficial de la corte, siendo reprendido por usar el teléfono móvil o entregando dinero en efectivo a un reportero. Todo ello según informa la usuaria de Instagram, Jessica Reed, y diversos usuarios seguidores del juicio en TikTok.

Ahora, el juicio vive una semana de tranquilidad en los juzgados, aunque no fuera de ellos. Tras esta pausa que programó la jueza del caso, se espera que Johnny Depp y Amber Heard vuelvan el próximo 16 de mayo.

Seguro que te interesa:

La conexión de James Franco con Amber Heard y su implicación en el juicio con Johnny Depp