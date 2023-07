La novia de Robert de Niro, Tiffany Chen, sufrió "complicaciones" tras dar a luz al séptimo hijo del actor

El 6 de abril, Robert De Niro dio la bienvenida a su séptimo hijo a los 79 años junto a su pareja de 45 años, la instructora de artes marciales Tiffany Chen.

De Niro y Chen se conocieron en 2015 durante el rodaje de la película de 'El becario', donde ella fue contratada para instruir al actor en la técnica Tai Chi. Sin embargo, no fue hasta 2021 cuando se iniciaron los rumores de un posible romance entre ellos cuando se les vio de la mano en un viaje a Francia.

El actor dio la noticia de su paternidad por sorpresa cuando durante la presentación en mayo de su película 'Todo sobre mi padre' anunció que "acababa de tener un bebé" lo que le convertía en padre de siete hijos. Recientemente hemos podido ver a la pareja paseando tomados de la mano disfrutando de su maternidad.

Ahora, Chen ha revelado que sufrió "complicaciones posparto" tras dar la bienvenida a la pequeña Gia Virginia. Durante el programa 'CBS Mornings' ha compartido que la maternidad no ha sido fácil para ella y ha relatado las dificultades que se le han presentado. La entrevista completa se transmitirá el viernes.

Por su parte, De Niro no ha ofrecido demasiados detalles sobre la llegada de su hija, pero ha afirmado que, por el momento, sus seis hijos mayores no han conocido a la nueva integrante de la familia, pero "lo harán".

El actor también ha dejado claro que el nacimiento de Gia no fue ninguna sorpresa ya que el embarazo no fue accidental, sino intencional: "¿Cómo no pudiste planear ese tipo de cosas? Estoy bien con eso, estoy bien con eso", ha afirmado para Page Six y ha añadido educar a los hijos y la crianza "nunca es más fácil".