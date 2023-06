La reacción de Robert De Niro al saber que Al Pacino le ha superado y también va a ser padre con 83 años

Los veteranos de Hollywood Al Pacino y Robert De Niro han sido amigos delante y detrás de las cámaras durante muchos años. Y, ahora, la casualidad de los actores de 'El Padrino' ha querido que la paternidad toque a su puerta cuando nadie lo esperaba.

A sus 79 años, Robert De Niro sorprendió a muchos al revelar recientemente que es padre de una niña recién nacida llamada Gia. La pequeña ha nacido fruto de su relación con su novia Tiffany Chen de 45 años. Mientras que Al Pacino acaba de confirmar que será padre, de nuevo, a los 83 años junto a su novia de 29, Noor Alfallah.

Robert De Niro cogido de la mano de su novia, Tiffany Chen, en el Festival de Cannes 2023 | Getty

Mientras que Gia es el séptimo hijo de De Niro, el de Pacino será el cuarto. Ahora, tras saber la noticia, el actor de 'El irlandés' estaba en el Festival de Tribeca 2023 y en una entrevista para 'Entertainment Tonight' le preguntaron si había tenido la oportunidad de felicitar a Al Pacino, De Niro respondió: "Todavía no. Acabo de enterarme esta mañana.. Me alegro mucho por él".

En cuanto a ser padre de nuevo, De Niro reveló que eso le ha dado un poco de energía. "Bueno, ayuda", dijo, señalando que "no hago el trabajo pesado, lo admito, pero lo intento. No es que no lo haya hecho hace muchos años, pero me esfuerzo".

Aseguró que tener un recién nacido es algo "genial" y se ha referido a su recién nacida como: "adorable, joven e inocente. Simplemente increíble".

Aunque parece que la noticia del bebé de De Niro y Pacino es pura coincidencia, se produce en medio de un debate viral en Internet sobre quién les parecía más atractivo a los usuarios de Twitter: un joven Robert De Niro o un joven Al Pacino. La periodista Ashley Reese publicó una encuesta en su cuenta de Twitter en la enfrentaba a ambos actores.

Los resultados de su encuesta estuvieron muy igualados y parece no se pudo zanjar el debate, ya que muchos siguen defendiendo su versión preferida de las dos estrellas.

Por supuesto, 'Entertainment Tonight' fue directamente al protagonista y preguntó a De Niro qué pensaba. "Oh, ¿quieres que te dé mi opinión?", respondió cuando le preguntaron sobre quién era más sexy, si él o Pacino. "No sé, ¿qué voy a decir? Es 50/50", dijo entonces, zanjando el debate.

Robert De Niro y Jane Rosenthal hablaron sobre el programa del certamen anual neoyorquino que ambos fundaron, el Festival de Tribeca 2023. En la edición de este año se proyectará uno de sus clásicos 'Una historia del Bronx', ya que la película celebra su 30 aniversario. Tras la proyección, De Niro, Jane Rosenthal, productora de la película y Chazz Palminteri participarán en una conversación en directo para hablar del rodaje de este drama policíaco sobre la mayoría de edad.

Cine: Una historia del Bronx | Atresplayer

Al reflexionar sobre la película, que él mismo dirigió, De Niro dijo que tenía muchos recuerdos de su estancia en el plató. "Creo que los actores estuvieron magníficos", dijo antes de revelar que le emociona la idea de ver la película "con un gran público y conocer su reacción, porque hace tiempo que no la veo".