Los musculados bíceps de Nicole Kidman a sus 55 años dejan a todos en shock

Nicole Kidman es una estrella indiscutible de Hollywood desde los 90, década en la que obtuvo trabajos de la talla de 'Eyes Wide Shut' con los que se consagró. Un legado y una carrera que a día de hoy sigue expandiendo, como demuestra su nominación a Mejor Actriz en los últimos Oscars por 'Ser los Ricardo', que protagonizó junto a Javier Bardem.

Su carrera de actriz siempre ha ido de la mano de sus trabajos como modelo, que ha compaginado desde su temprano estrellato en la gran pantalla, convertida en todo un icono de belleza desde aquellos años. Una faceta de modelo que, como prueba esta última publicación, sigue manteniendo.

Ha sido la revista 'The Perfect Magazine' la que ha confiado a Kidman la portada de su tercer número, en el que ha sorprendido con su apariencia. Con un intenso pelo rojo, la actriz ha demostrado que a sus 55 años no le asusta experimentar, y lo ha hecho con una gran cantidad de looks en las páginas de la revista, que ella también ha compartido en su Instagram, dando créditos al equipo responsable de las fotos.

Pero no han sido estos los que más han llamado la atención de sus fans, sino sus tonificados bíceps y su musculatura, que luce bajo un conjunto deportivo en la portada, y que han dado de qué hablar por la sorprendente forma física que Kidman mantiene pasados los 50. La actriz ha compartido orgullosa estas fotos con las que presume de trabajo en el gimnasio, y que acumulan más de 253.000 me gustas en su publicación.

Por ella se han pasado otras personalidades, como la también actriz Rita Wilson, que ha comentado "¡Unas fotos increíbles!", o los corazones del diseñador y modista Robbie Spencer, que ha apreciado así el trabajo de la actriz en esta sesión.

