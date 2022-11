Muere el padre de Armie Hammer, el magnate Michael Armand Hammer, a los 67 años

El padre de Armie Hammer, Michael Armand Hammer, murió el pasado domingo 21 de noviembre a los 67 años. Fue el medio 'TMZ' el primero en dar la noticia para después confirmarlo una fuente cercana a la familia a 'People'.

"Michael Hammer falleció después de una larga y dura lucha contra el cáncer y ahora está en paz", decía el comunicado.

Michael Armand Hammer se casó con Dru Ann Mobley en 1985, matrimonio del que nació Armie Hammer y a su hermano menor, Viktor. La pareja estuvo junta 27 años hasta que en el año 2012 se divorciaron.

Michael fue el principal heredero de la fortuna de su abuelo, el magnate Armand Hammer quien fundó Occidental Petroleum. El padre del actor fue antes banquero de inversiones en Nueva York. Tras hacerse con el mandó de las empresas familiares estuvo al frente Hammer Productions, Armand Hammer Foundation, Hammer Galleries y Hammer International Foundation.

Hace unos meses la familia Hammer se vio envuelta en un escándalo tras estrenarse el documental 'House of Hammer' donde se denunciaba la impunidad de algunos miembros masculinos de esta poderosa familia, incluidos las polémicas sexuales de Armie Hammer.

Casey Hammer, la tía del actor, denunciaba directamente que su hermano se quedara con la gran parte de la fortuna de su abuelo, estimada en 40 millones de dólares, además de los privilegios que han tenido siempre los hombres ricos:

"Es importante responsabilizar a estas personas ahora, aunque la mayoría de ellas están muertas, es importante que las personas con dinero, poder y riqueza ya no se salgan con la suya con el mal comportamiento", decía Casey a ET . "Creo que House of Hammer realmente arroja luz sobre eso y se trata de responsabilizar a las personas y empoderar a las víctimas y permitirles compartir su historia para que puedan comenzar el proceso de curación".

