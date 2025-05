Muere a los 45 años Samuel French, actor de Los asesinos de la luna, a causa de un cáncer

Samuel French, quien dio vida al agente encubierto del FBI CJ Robinson en Los asesinos de la luna de Martin Scorsese, ha fallecido a los 45 años tras una dura batalla contra el cáncer que padecía y que se había extendido por su cuerpo en los últimos dos años.

En una declaración a The Hollywood Reporter, su amigo, el guionista y director Paul Sinacore, ha confirmado su fallecimiento en su ciudad natal, Waco, Texas. Además, Sinacore ha compartido que el actor aparecerá en su próximo proyecto, Towpath, siendo esta su última película que aún no ha visto la luz.

"Samuel era un gran amigo y un actor increíble", comenta. "Towpath no existiría sin él, y la increíble intensidad que aportó al papel del detective Bernard Crooke marcó el tono de toda la película. Juntos emprendimos un viaje extraordinario, dándolo todo para hacer realidad una visión creativa compartida".

"Samuel llevaba una pasión por la actuación que ardía en cada fotograma: sin filtros, sin miedo y con una gran vitalidad. Se entregó por completo a su trabajo, y se notaba. Lamento profundamente su pérdida y ojalá hubiera podido ver la versión final. Era único y permanecerá en nuestros corazones para siempre", añade.

Entre otros trabajos del actor destacan la miniserie del canal History de 2015, Texas Rising, y un episodio de 2020 de Fear the Walking Dead. También protagonizó el papel principal del detective privado en Joe Haladin: The Case of the Missing Sister (2023).