El motivo por el que Bruce Willis siguió trabajando pese a su enfermedad cerebral

Hace unos meses, Hollywood y, sobre todo, los fanáticos del cine de acción quedaron consternados con una triste noticia: Bruce Willis, el que se considera uno de los actores más reconocidos del género, se retiraba de las pantallas a sus 67 años.

Lejos de ser por falta de motivación, vocación o talento, el actor de 'Jungla de cristal' o 'El sexto sentido' llevaba ya algunos años luchando contra la afasia, una enfermedad degenerativa que afecta al lenguaje y que poco a poco dificulta la comunicación de la persona, tanto por el habla, la escritura e incluso la mímica.

El comunicado llegaba en marzo de la mano de su exmujer, Demi Moore, y estaba cargado de palabras de apoyo y amor. Así también fue la respuesta de los seguidores del actor.

Sin embargo, a pesar de que el actor era consciente de su afección, llegó a trabajar hasta en cinco películas y el mundo del cine compartía "de puertas adentro" un secreto a voces: el actor cada vez se encontraba peor.

El motivo por el que Bruce Willis siguió trabajando

Ante esto, un aluvión de críticas caen sobre Randall Emmett, productor de películas como '16 bloques' o 'Mercancía peligrosa', que han contado con la participación de Willis. ¿El motivo? El ahora director de cine le permitió al actor seguir rodando 'Midnight in the Switchgrass', a pesar de conocer su estado de salud.

El emergente director y su representación legal inciden en que tanto Emmet como Willis están orgullosos del trabajo que han hecho y ante las acusaciones se ha defendido: "si Bruce no hubiera querido estar en el set, no habría estado allí". De otra parte, Martin Singer, el abogado que representa a Bruce Willis aseguraba que era el propio Bruce Willis quien insistía en seguir grabando porque "quería trabajar". Además, el letrado ha argumentado que "podía hacerlo, al igual que muchos otros diagnosticados con afasia que son capaces de seguir trabajando".

De acuerdo con Us Weekly, poco antes de que Moore anunciara la retirada de su expareja, el director le habría confesado apenado a su esposa que ya no podía seguir trabajando con Willis porque "Bruce no puede recordar ninguna de sus líneas. No sabe dónde está". Es más, fuentes cercanas confirmaron que el actor había necesitado ayuda en sus últimos rodajes. Y es que, a pesar de la pasión de Willis por su medio de vida, las consecuencias de la enfermedad cada vez eran más evidentes y había llegado el momento de descansar.

