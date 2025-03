Millie Bobby Brown explota contra el bullying que sufre por su cara y "envejecer": "Esto es acoso"

Millie Bobby Brown se ha cansado de las críticas y comentarios que recibe a diario por su aspecto y ha decidido contestar con un vídeo en sus redes sociales. La actriz comenzó muy joven en la industria y rápidamente saltó a la fama gracias a su papel como Eleven en Stranger Things. A raíz de ahí se ha podido ver a la joven crecer y convertirse en toda una estrella de Hollywood.

Muchos usuarios de internet han criticado que la actriz pretende aparentar más edad de la que tiene con su maquillaje o peinado para las alfombras rojas. Su más reciente aparición ha sido para la promoción de su nueva película Estado eléctrico, ganándose numerosos comentarios negativos por parte de varios usuarios o medios que piensan que la actriz "tiene una manía por parecer mucho mayor".

Ante toda esta ola de comentarios respecto a su apariencia, Millie no ha dudado en contestar en un vídeo publicado en su cuenta de Instagram.

"Empecé en esta industria cuando tenía 10 años. Crecí frente al mundo y, por alguna razón, la gente no parece crecer conmigo. En cambio, actúan como si debiera quedarme congelada en el tiempo, como si todavía tuviese que lucir como en la primera temporada de Stranger Things. Y como no lo hago, ahora soy un objetivo", escribe la actriz en el pie de vídeo.

Durante el clip, Millie critica con firmeza a "las personas que están tan desesperadas por destrozar a las mujeres jóvenes" y no ha dudado en dar nombres de las personas que han escrito sobre ella, añadiendo los titulares que hacen referencia a su aspecto "envejecido" como: "¿Por qué la generación Z como Millie Bobby Brown está envejeciendo tan mal?" o "¿Qué se ha hecho Millie Bobby Brown en la cara?".

Millie Bobby Brown en los SAG Awards 2025 | Gtres

"Esto no es periodismo. Esto es acoso", afirma la actriz. "El hecho de que escritores adultos pasen su tiempo diseccionando mi rostro, mi cuerpo, mis elecciones, es inquietante. ¿El hecho de que algunos de estos artículos estén escritos por mujeres? Peor aún. Siempre hablamos de apoyar y animar a las mujeres jóvenes, pero cuando llega el momento, parece más fácil derribarlas para obtener clicks".

"Me niego a disculparme por haber crecido. Me niego a hacerme más pequeña para cumplir con las expectativas poco realistas de las personas que no pueden soportar ver a una niña convertirse en mujer. No me avergonzarán por mi apariencia, cómo me visto o cómo me presento", añade.

La actriz también expresa su dolor por ver que la sociedad de hoy en día prefiere criticar antes que alagar, por lo que lanza una propuesta: "Hagámoslo mejor. No solo por mí, sino por cada niña que merece crecer sin miedo a ser destrozada por el simple hecho de existir".

Esta respuesta llega días después de que la actriz se mostrase muy sincera sobre su aspecto, luciendo su rostro sin maquillaje y hablando abiertamente sobre el problema que sufre con el acné a través de un vídeo en su cuenta Florence by Mills, su marca de productos para el cuidado de la piel.

Durante el vídeo se puede ver a la actriz mostrando sin pudor su rostro. "No sé si lo podéis ver, pero mi brote está bastante mal en estos momentos", explica mientras se pone varios parches tapa-granos en el rostro.

No es la primera vez que Millie se muestra al natural en público; ya lo ha hecho en varias ocasiones a través de sus redes sociales y en entrevistas. Sin embargo, esta vez lo hace en medio de la reciente controversia sobre su apariencia física.