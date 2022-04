Ya ha llegado el juicio entre Johnny Depp y Amber Heard, pero antes de verse las caras con su ex marido, la actriz ha publicado un escrito en el que ha contado cómo se siente.

Este 11 de abril arranca uno de los casos judiciales que más atención ha atraído al público, ya que la disputa que mantienen las dos estrellas se lleva alargando años. Entre medias, Depp ha perdido el juicio contra un periodista de The Sun, que le llamó "maltratador de esposas".

Este calificativo vino a raíz del artículo que escribió Heard en el Washington Post, donde insinuaba haber sido maltratada por su pareja en ese momento, es decir, Johnny Depp.

Por ello, el intérprete le denunció por difamación y reclama 50 millones de dólares de compensación, mientras que ella apunta al doble por lo mismo. Ambos se han visto afectados desde que saliera a la luz el escándalo, pero el peor parado, laboralmente, ha sido el actor, el cual ha sido apartado de grandes franquicias como 'Animales Fantásticos' o 'Piratas del Caribe'.

Las palabras de Amber Heard antes del juicio

Por su parte, la actriz de 'Aquaman' celebraba el cumpleaños de su hija poco antes de afrontar el juicio que le mantendrá varios días en Virginia, lugar donde se celebra. Heard se ha apoyado en su primogénita en estos duros momentos, como puedes ver en el vídeo de arriba. Pero ahora, ha vuelto a hacer uso de las redes sociales con un comunicado, expresando unos sentimientos que muchos han visto contradictorios por su "amor" hacia Depp:

"Voy a desconectarme durante las próximas semanas. Como sabéis estaré en Virginia, donde me enfrentaré a mi ex esposo Johnny Depp en los juzgados. Johnny me demandó por un artículo de opinión que escribí en el Washington Post, en el que contaba mi experiencia de violencia y abuso doméstico. Nunca lo nombré, sino que escribí sobre el precio que pagan las mujeres por hablar en contra de los hombres que están en el poder".

"Sigo pagando ese precio, pero espero que cuando este caso termine, Johnny y yo podamos seguir adelante. Siempre he mantenido un amor por Johnny y me causa un gran dolor tener que volver a vivir los detalles de nuestra vida pasada frente al mundo. En este momento, he comprobado el apoyo continuo que he tenido la suerte de recibir a lo largo de estos años, y en las próximas semanas estaré apoyándome en ello más que nunca".

Dónde será retransmitido el juicio de Johnny Depp y Amber Heard

Este juicio será retransmitido por Court TV, que ellos mismos califican como "el juicio más mediático del siglo XXI".

"Los casos judiciales que tienen un perfil tan alto como este a menudo crean mucho ruido, y puede ser difícil para los espectadores superar estas distracciones para tener una imagen clara de los hechos, pero ahí es donde entramos nosotros", dijo Ethan Nelson, director del canal en un comunicado.

De este modo, cabe esperar intensos cruces de declaraciones, con todo por decidir, en un juicio para el cual el actor contrató a la mediática abogada de 'Making a Murderer'.

